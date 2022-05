Protest in Jerewan

Vahram Baghdasaryan/Photolure/ITAR-TASS/IMAGO

In Armenien nehmen die Proteste gegen die Regierung weiter Fahrt auf. Am Dienstag gingen an mehreren Orten in der Hauptstadt Jerewan erneut Menschen auf die Straße, um gegen Zugeständnisse an das Nachbarland Aserbaidschan im Konflikt um die international nicht anerkannte Republik Arzach (Berg-Karabach) zu protestieren. Demons­trierende legten den Verkehr auf den wichtigsten Straßen lahm, die Polizei nahm Dutzende Menschen fest.

Begonnen hatten die Proteste am Sonntag, nachdem Oppositionspolitiker den Rücktritt von Premier Nikol Paschinjan gefordert hatten. (AFP/jW)