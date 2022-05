»Beschäftigte wurden nicht übernommen«

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild Hoffen und warten: Arbeiter folgen dem Aufruf der IG Metall zur Kundgebung vor dem Warnemünder Standort der MV-Werften (11.2.2022)

Für die MV-Werften-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern, seit Januar in Insolvenz, sieht die Zukunft wieder rosiger aus. So geht der Betrieb offenbar an allen sechs Standorten weiter. Zuletzt hieß es, das Hamburger »Life-Science«-Unternehmen Eppendorf habe einen Teil den Werftgeländes in Wismar gekauft. Wie bewerten Sie das?

Um genau zu sein, hat Eppendorf keinen Teil des Werftgeländes gekauft, sondern die Kabinenfertigung, ein gesondertes Werk weiter entfernt vom Werftgelände. Eppendorf ist ein Medizintechnikunternehmen, das neben dem Werk in Oldenburg in Holstein einen weiteren Produktionsstandort in Wismar aufbauen will.

Was genau will die Eppendorf-Gruppe, zu deren Kunden Unternehmen wie Biontech und in Nordwestmecklenburg Zweigstellen der Euroimmun AG zählen, in Wismar herstellen?

Die Firma will künftig in Wismar Labormaterialien aus Hightechkunststoffen produzieren. 20 Millionen Euro sollen investiert werden. Im Spritzgussverfahren sollen zum Beispiel Pipettenspitzen hergestellt werden. Eppendorf ist ein hochspezialisiertes Unternehmen und insofern ein interessanter Investor.

Was uns allerdings fehlt, sind konkrete Zusagen für die Beschäftigten. Wie viele Kolleginnen und Kollegen werden wann eingestellt? Wer wird aus der Transfergesellschaft übernommen? Tarifgebunden ist das Unternehmen bisher leider auch nicht. Um bei dem zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte auch in der Region bestehen zu können, ist das ein Nachteil.

Laut Insolvenzverwalter soll Eppendorf den Beschäftigten der Werft Umschulungen angeboten haben. Wäre es für manche nicht gewöhnungsbedürftig, statt an Schiffskabinen an Pipettenspitzen zu arbeiten?

Klar, das ist etwas ganz anderes als Kabinenfertigung oder Schiffbau – von den Berufsbildern und Qualifikationen her. Was das Unternehmen anbieten will, wissen wir bisher nicht. Man muss deutlich sagen: Sie haben nur ein Grundstück mit Hallen und Büros gekauft, Beschäftigte sind nicht übernommen worden. Jetzt geht es darum, den Übergang zu organisieren. Die Transfergesellschaft kann hier einen wichtigen Beitrag leisten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, damit sie bei dem neuen Arbeitgeber unterkommen.

Eine weitere gute Nachricht: Das zu 75 Prozent fertiggestellte Kreuzfahrtschiff »Global 1«, für das in dem Wismarer Werk Kabinen produziert wurden, soll fertiggebaut werden. Für wie viele Mitarbeiter sichert das die Beschäftigung?

Dafür werden in der Spitze Hunderte Kolleginnen und Kollegen benötigt, aber immer nur für einige Monate und je nach Gewerk zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Weiterbau ist keine langfristige Perspektive für den Standort, aber sehr wichtig für den Übergang. Außerdem sichern Fertigstellung und Verkauf die Werte, die in dem Schiff stecken. Entscheidend ist, dass auch noch genügend Kolleginnen und Kollegen da sind, um das Schiff zu Ende zu bauen. Dafür brauchen wir dringend eine Verlängerung der Transfergesellschaft, die nach aktuellem Stand für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ende Juni ausläuft. Land und Bund müssen sich bewegen und Geld für eine Verlängerung bereitstellen.

Vor einigen Tagen kam zudem die Nachricht, dass die Bundeswehr den Rostocker Standort übernehmen will, um dort Korvetten und Fregatten instandzusetzen. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Nach allem, was wir hören, würde das Marinearsenal unmittelbar Beschäftigung sichern – und zwar in schiffbaulichen Tätigkeiten. Das wäre eine Chance für viele Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist, dass auch weiter an Offshore-Projekten gearbeitet wird. Wenn der Bund den Standort übernimmt, sollten solche zivilen Projekte nicht aus dem Blick geraten. Der Bau von Konverterplattformen hat ein unglaubliches Potential. Ohne sie ist der Ausbau der Offshore-Windkraft nicht zu schaffen. Vielleicht ist ja auch beides an dem Standort möglich. Das muss genau geprüft werden.