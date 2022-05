Kein Herz für Spielmacher

Kirby Lee/USA TODAY Sports/REUTERS Ein Athlet wie aus dem Bilderbuch: Travon Walker (jetzt bei den Jacksonville Jaguars)

Mal abgesehen vom Super Bowl – der Draft ist ein veritables Highlight im Kalender der National Football League (NFL). Monate vorher spekulieren Medien und Fans darüber, welches Team sich für welchen Spieler auf welcher Position entscheiden wird. In insgesamt sieben Runden haben die 32 Teams der Liga die Möglichkeit, die für sie besten Spieler aus den Colleges der USA zu rekrutieren.

Dieses Mal fand das Spektakel (28. bis 30. April) in Las Vegas statt. Erstes Wahlrecht hatten, wie schon letztes Jahr, die Jacksonville Jaguars. Sportlich gesehen ist das kein gutes Zeichen für die Franchise aus Florida, schließlich ist das schlechteste Team der Saison zuerst dran.

Die Jaguars entschieden sich für Travon Walker, einen 21jährigen Defensive End vom Collegeteam Georgia Bulldogs. Ein Spieler mithin, der im College nicht unbedingt durch überragende Statistiken aufgefallen war, aber immerhin: ein Athlet wie aus dem Bilderbuch. Wie sich ein Spieler im Laufe der Zeit entwickeln wird, kann natürlich niemand exakt vorhersagen. Bei Walker sehen die Verantwortlichen der Jaguars offensichtlich großes Potential. Ein fertiger Spieler ist er indes lange noch nicht.

Die Entscheidung für Walker war eine Überraschung. Eigentlich war Aidan Hutchinson, ebenfalls Defensiv End von den Michigan Wolverines, der Favorit für die erste Wahl gewesen. Die Detroit Lions – an zweiter Stelle – fackelten dann auch nicht lange und holten den 21jährigen in ihr Team. Hutchinson bleibt damit dem US-Bundesstaat Michigan erhalten. »Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich ein Lion bin«, schrieb er auf Twitter.

Zusammen mit den Cornerbacks Derek Stingley junior (Houston Texans) und Ahmad »Sauce« Gardner (New York Jets) sowie Defensive End ­Kayvon Thibodeaux (New York ­Giants) handelt es sich bei den Top fünf des diesjährigen Drafts ausschließlich um Defensivspieler. Kein Quarterback dabei. Der erste Quarterback der ersten Runde, Kenny Pickett (Pittsburgh Steelers) wurde an Position 20 gewählt.

Andere noch vor dem Draft hoch gehandelte Kandidaten wie Malik Willis (Tennessee Titans) oder Desmond Ridder (Atlanta Falcons) wurden erst in der dritten Runde ausgewählt. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen in der NFL vom neuen Quarterback-Jahrgang nicht überzeugt waren. Viel bedeuten muss das nicht unbedingt: Der alles überragende Tom Brady wurde seinerzeit erst in Runde sechs von den New England Patriots verpflichtet.

In der dritten Runde durfte sich auch Bernhard Raimann freuen. Die Indianapolis Colts schnappten sich den Offensive Tackle an Position 77 und machten ihn damit zum ersten Österreicher überhaupt, der in einem NFL-Draft verpflichtet wurde. Für einen neuen Rekord sorgten die Georgia Bulldogs: Insgesamt 15 Spieler kommen vom aktuellen Collegemeister, davon fünf Defensivspieler in der ersten Runde. Das gab es noch nie.