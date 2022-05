Exportstopp von Palmöl

Willy Kurniawan/REUTERS Die Regierung will mit dem Ausfuhrstopp die Versorgung der indonesischen Bevölkerung sicherstellen

Nach gescheiterten Regulierungsversuchen und Unruhen in der Bevölkerung hat die Regierung in Indonesien Ende vergangener Woche ein Exportverbot für Palmöl beschlossen. Die Entscheidung erfolgte, nachdem die Regierung vergeblich versucht hatte, das Speiseöl für die eigene Bevölkerung bereitzustellen. Die Preise für das Öl waren zuletzt um fast 40 Prozent gestiegen, was zu Protesten in der Bevölkerung führte. Bei Demonstrationen in der Hauptstadt Jakarta setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas gegen Protestierende ein.

Indonesien ist der größte Einzellieferant von Palmöl, auf den Inselstaat entfallen beinahe 55 Prozent aller Ausfuhren weltweit. Nach Angaben des World Wide Fund for Nature (WWF) befindet sich Palmöl in beinahe 50 Prozent aller verpackten Produkte in Supermärkten: Da es zu den am meisten verbrauchten Rohstoffen weltweit gehört, dürfte es die weltweit bereits stark angestiegenen Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben. Die globale Versorgungskette mit Speiseöl ist ausgedünnt, der Palmölexportstopp aus Indonesien dürfte die Situation noch verschärfen.

»Als größter Palmölproduzent der Welt ist es eine Ironie, dass wir Schwierigkeiten haben, Speiseöl zu bekommen«, sagte der indonesische Präsident Joko Widodo laut AFP am Donnerstag und rechtfertigte das gleichentags in Kraft getretene Verbot. Die Versorgung der 270 Millionen Einwohner des Landes habe für seine Regierung »höchste Priorität«.

Die Preise für Pflanzenöl sind in den letzten sechs Monaten bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen und dürften nach Ansicht von Experten um weitere 20 Prozent steigen, was besonders Indien und China betreffen dürfte. Denn Indien ist der größte Speiseölimporteur der Welt und führt jedes Jahr fast 13 Millionen Tonnen ein. China, an zweiter Stelle, importiert jährlich fast sieben Millionen Tonnen und ist für seinen Verbrauch fast vollständig auf Einfuhren angewiesen.

Das Angebot an Speiseöl ist weltweit verknappt. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist die Lieferung von Sonnenblumenöl stark beeinträchtigt: Sowohl die Ukraine als auch Russland sind für fast 50 bzw. 25 Prozent der weltweiten Produktion verantwortlich. Da der größte Rapsölexporteur Kanada im Jahr 2021 von einer Rekordhitze heimgesucht wurde, ist auch hier das Angebot knapp. Die wichtigsten Exporteure von Sojaöl, Argentinien, Brasilien und Paraguay, haben mit Dürre zu kämpfen.

Auf den zweitgrößten Palmölexporteur Malaysia fallen fast 31,2 Prozent der weltweiten Ausfuhren. Dort wirkt sich derzeit ein Arbeitskräftemangel auf den Export des Öls aus. Doch auch Palmölexporte aus Malaysia können Jakartas ausbleibende Ausfuhren nicht ausgleichen, denn ihr Marktanteil ist nicht groß genug, um mit jenen aus Indonesien gleichzuziehen. »Jedes Land wird darunter leiden«, hatte sich Rasheed Janmohammad, Vorsitzender der Pakistan Edible Oil Refiners Association, vergangene Woche gegenüber Reuters geäußert. Den Verlust von indonesischem Palmöl könne niemand kompensieren.