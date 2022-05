Empörende Äußerung

Pavel Bednyakov/IMAGO/SNA Sergej Lawrow hat mit seinen Äußerungen für einen Eklat gesorgt (Moskau, 27.4.2022)

Die Beziehungen zwischen Israel und Russland, die noch vor wenigen Monaten ganz gut waren, scheinen durch einen Eklat auf einem Tiefpunkt angelangt. Ausgelöst hat ihn der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag in einem Gespräch mit der größten italienischen TV-Gesellschaft Mediaset, die zum Imperium des rechten Politikers und ehemaligen Premiers Silvio Berlusconi gehört.

Das russische Außenministerium verbreitete kurz darauf ein englisches Transkript des Interviews. Lawrow hatte sich im Gespräch darauf bezogen, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Kritik am Einfluss neonazistischer Kräfte in seinem Land mit der Feststellung zu kontern pflegt, er selbst sei ja jüdischen Glaubens. Dem Transkript zufolge kommentierte der 72jährige russische Spitzendiplomat, der seit 2004 im Amt ist, dieses Argument mit den Worten: »Ich mag mich irren, aber Adolf Hitler hatte ebenfalls jüdisches Blut. Die weisen jüdischen Leute sagen, dass die glühendsten Antisemiten meist Juden sind.«

In Israel riefen diese geschmacklosen Äußerungen einen Proteststurm hervor. Premierminister Naftali Bennet, der es zu Beginn des Kriegs in der Ukraine vermieden hatte, Russland als Angreifer zu verurteilen, sagte am Sonntag: »Das Ziel solcher Lügen besteht darin, die Juden selbst für die schrecklichsten Verbrechen der Geschichte verantwortlich zu machen, die gegen sie begangen wurden, und ihre Unterdrücker von Schuld freizusprechen.« Außenminister Jair Lapid sprach von einem »unverzeihlichen, skandalösen Kommentar« und einem »schrecklichen geschichtlichen Fehler«, für den es eine Entschuldigung geben müsse.

Die Legende, Vorfahren Hitlers seien Juden gewesen, entstand schon zu seinen Lebzeiten. Sie wird seit Jahrzehnten von Neonazis verbreitet.