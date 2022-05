Evakuierung geht weiter

Alexander Ermochenko/REUTERS Transitzone eingerichtet: Einwohner aus Mariupol können Stahlwerk verlassen

Aus dem seit Wochen umkämpften Stahlwerk in Mariupol sind am Montag weitere Menschen evakuiert worden. Über ihre Zahl machten beide Seiten unterschiedliche Angaben: Die russische Armee teilte mit, sie »sichere« den Transit von etwa 70 Menschen in Richtung der ukrainisch kontrollierten Gebiete. Seit Sonnabend haben nach Angaben aus der »Volksrepublik Donezk« (VRD) 126 Zivilisten das Werksgelände verlassen. Am Montag morgen sagte ein Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde im Kiewer Fernsehen, in den Kellern des Stahlwerks hielten sich »noch etwa 200 Zivilisten« auf. In Kombination mit den am Wochenende bekanntgewordenen Zahlen der Evakuierten heißt dies, dass die ursprünglichen ukrainischen Meldungen über bis zu 1.000 eingeschlossene Frauen und Kinder weit übertrieben gewesen sein müssen. Beim Beschuss von Wohngebieten kamen am Montag auf ukrainischer Seite nach Kiewer Angaben acht Zivilisten ums Leben, auf Seiten der VRD fünf.

An der Front haben sich die Kämpfe schwerpunktmäßig in den Donbass verlagert. Der ukrainische Generalstab gab bekannt, die Lage sei »kompliziert«; der russische Gegner greife mit starker Artillerie- und Luftunterstützung ständig ukrainische Stellungen bei Isjum und östlich davon an. Bereits am Sonntag hatte der ukrainische Gouverneur der Region Lugansk, Sergej Gajdaj, die Bevölkerung vor der Möglichkeit gewarnt, dass Russland die Stadt Sewerodonezk in ähnlicher Weise einschließen könnte wie Mariupol. Kiew beklagte die Zerstörung mehrerer Getreidelager und teilte mit, zwei russische Schnellboote versenkt zu haben. Russland bestritt, dass eine Serie von Explosionen über der grenznahen Stadt Belgorod etwas mit ukrainischen Anschlägen zu tun gehabt habe.

In Brüssel berieten am Montag die Energieminister der EU-Staaten über den Zeitpunkt, von dem ab die Mitgliedstaaten kein russisches Öl mehr kaufen sollen. Im Gespräch ist ein Ende der Importe im Herbst. Eine Meldung des ZDF, Österreich, Ungarn und die Slowakei hätten ihr Veto gegen einen Ölboykott zurückgezogen, wurde auf österreichischen Seiten dementiert. Puls 24 zitierte die EU-Ministerin des Landes, Karoline Edtstadler, mit der Aussage, Wien habe nie mit einem Veto gedroht. Es fordere aber, die Sorgen aller Mitgliedstaaten ernstzunehmen. »Wenn bei uns alles zusammenbricht, hat die Ukraine auch nichts davon«, zitierte das Portal die ÖVP-Politikerin. Ihre für Energie zuständige Kollegin Leonore Gewessler dagegen sagte dem Standard, Österreich sei willens, ein eventuelles Embargo mitzutragen, wenn es im Konsens beschlossen werde.

In Budapest hatte dagegen noch am Sonntag der Amtschef von Ministerpräsident Viktor Orban, Gergely Gulyas, im Fernsehen des Landes erklärt, Ungarn werde Sanktionen »nie« unterstützen. Konsequenterweise erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), es gebe noch keine Festlegung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will bis Mittwoch einen Vorschlag für ein gemeinsames Vorgehen präsentieren.