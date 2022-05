Streiken für Soziales

Carsten Koall/dpa Sind in Bewegung für mehr Personal: Kolleginnen und Kollegen aus der Kinder- und Jugendhilfe

Sie machen weiter Dampf, erhöhen den Druck in dieser Woche: Beschäftigte aus den Sozial- und Erziehungsdiensten. Im Vorfeld der dritten Tarifrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 16. Mai mobilisiert die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi bundesweit Belegschaften – mittels Streik- und Aktionstagen für bessere Arbeitsbedingungen und Entlohnung. Auftakt war am Montag: Branchenstreiktag »Sozialarbeit«. Ein Landesschwerpunkt war Wuppertal in NRW. »Rund 500 Kolleginnen und Kollegen zogen stimmungsvoll durch die Straßen«, sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer gleichentags im jW-Gespräch zufrieden. Die Erwartung der Beschäftigten sei groß, ferner deren Durchhaltevermögen.

Was Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter noch ärgert, hatte Verdi-Chef Frank Werneke bereits in seiner Rede zum »Tag der Arbeit« festgehalten. Mehr Geld dürfe nicht für Kriegsgerät, sondern müsse für bessere Löhne und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft ausgegeben werden. Deutlich stellte sich Werneke gegen die von der Bundesregierung geplante Schaffung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Hochrüstung der Bundeswehr sowie die Aufstockung des Wehretats auf zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. »Unser Ziel muss eine Welt mit weniger Waffen bleiben. Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf, der auf Kosten dringend erforderlicher Investitionen in Soziales, Bildung und den Klimaschutz geht.« Werneke forderte auch die Aussetzung der sogenannten Schuldenbremse. Außerdem müssten Reiche und Vermögende ihren längst überfälligen Beitrag für das Gemeinwesen leisten. Derzeit würden vor allem die abhängig Beschäftigten herangezogen, die ökonomischen Folgen von Krisen und Krieg zu schultern. Dabei sei es diese Gruppe, deren wirtschaftliche Lage wegen der steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel mehr als angespannt sei. Lohnzurückhaltung sei deshalb »unverantwortlich«.

Zurück zum Streiktag in der Sozialarbeit. Der stand unter dem Motto »Wir sind die Brückenbauer*innen in dieser Gesellschaft«. So legten etwa Kolleginnen und Kollegen aus Jugendämtern, Beratungsstellen, Jugendhäusern, aus der Straßensozialarbeit und anderen sozialen Diensten ihre Arbeit nieder. Die sozialpädagogischen Herausforderungen seien in den zurückliegenden Jahren erheblich gestiegen, erklärte Andrea Becker, Fachbereichsleiterin öffentliche und private Dienstleistungen im Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, am Samstag: Sozialarbeitende räumten zahlreiche Probleme ab, »ganz still, ganz selbstverständlich und bis zur Selbstaufgabe«. Diese Arbeit sei beinahe unbezahlbar, »wenn der Wert für eine Gesellschaft daran gemessen wird«, so Becker weiter. Es geht indes nicht nur um spürbar mehr Einkommen. »Eklatant ist der Fachkräftemangel«, sagte Verdi-Sekretär Sauer. Und nicht erst seit der Coronakrise. Das Arbeitspensum steige unaufhörlich, die Grenzen der Belastbarkeit seien längst überschritten.

Das trifft gleichfalls auf Beschäftigte in den Kindertagesstätten und des schulischen Ganztagsbetriebs zu. Jene ruft Verdi für Mittwoch zum bundesweiten Protest und Ausstand auf. Am Donnerstag werden Kolleginnen und Kollegen aus der Behindertenhilfe folgen. Volles Aktionsprogramm also. Das sei auch nötig, betonte Sauer. Nach zwei ergebnislosen Tarifgesprächen mit der VKA werde die Wut der hierzulande rund 330.000 Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste größer.