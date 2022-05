Fast 400.000 Kriegsflüchtlinge erfasst

Berlin. In Deutschland sind inzwischen annähernd 400.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Wie das Bundesinnenministerium am Sonntag mitteilte, stellte die Bundespolizei seit Beginn des Krieges am 24. Februar die Ankunft von 395.407 Personen fest. Bei den meisten handelt es sich um Frauen und Kinder. Ukrainische Männer bis zum Alter von 60 Jahren werden an der Ausreise gehindert. Die genaue Zahl der Kriegsflüchtlinge, die hierzulande Zuflucht gesucht haben, dürfte höher liegen. (dpa/jW)