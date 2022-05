Grüne lassen Panzer rollen

Chris Emil Janßen/IMAGO Mit allem einverstanden: Delegierte des Länderrates am Sonnabend

In der Bielefelder Seidensticker-Halle flogen am 13. Mai 1999 die Fetzen. Beim Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen zum Krieg auf dem Balkan brodelte es. Wortgefechte, Geschrei, heisere Zwischenrufe. Außenminister Joseph »Joschka« Fischer traf ein Beutel mit roter Farbe am Ohr. Draußen mussten 1.500 Polizisten Gegendemonstranten in Schach halten. Am Ende fiel das »Ja« zur deutschen Beteiligung am NATO-Angriff auf Jugoslawien mit 444 zu 318 Stimmen denkbar knapp aus. Lang, lang ist es her: Am vergangenen Sonnabend bewältigte die Partei den Kostümwechsel vom grünen Tarnkleid zur olivgrünen Dienstuniform schneller und viel geräuschloser als damals.

Ohne große Debatten nickten die 99 Delegierten des Länderrats der Partei, die einst aus der Umwelt- und Friedensbewegung hervorgegangen war, in den Düsseldorfer Rheinterrassen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ebenso ab wie das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Zu einem »Ja« zu dem sogenannten Zweiprozentziel der NATO konnte man sich noch nicht durchringen.

Der Widerstand gegen diese Kursänderung war diesmal nur ein laues Lüftchen. Ein Änderungsantrag der Grünen Jugend fiel durch. In dem Antrag hatte die Jugendorganisation zunächst eine »Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben« gefordert, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen könnten. Grüne-Jugend-Chef Timon Dzienus begründete die ablehnende Haltung des Parteinachwuchses zum »Sondervermögen« unter anderem damit, dass es der Ukraine im jetzigen Krieg überhaupt nicht helfe.

Außenministerin Annalena Baerbock begründete den Kursschwenk Richtung Waffenexporte in ein Kriegsgebiet damit, dass die Partei angesichts des Krieges Verantwortung trage. Und »wir müssen Dinge entscheiden, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten«. Parteichef Omid Nouripour verteidigte die Preisgabe einstiger Essentials ausgerechnet mit dem Satz: »Wir werden immer Friedenspartei bleiben.« Zugleich »schauen wir als Regierungspartei der Realität ins Gesicht«. Der per Video zugeschaltete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verwies beinahe stolz darauf, dass die Grünen seit Beginn des Ukraine-Krieges bereits manche Position über den Haufen geworfen haben: »Wir sind in der Lage, uns zu verändern, wenn sich die Wirklichkeit verändert.«

An die Spitze der olivgrünen Bellizisten hatte sich vor dem Länderrat erneut Anton Hofreiter gesetzt, Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags. Gegenüber dem TV-Sender von Bild erklärte der einst als »Linker« gehandelte Bayer am Freitag, die vom Bundestag beschlossene Lieferung von 50 »Gepard«-Flugabwehrpanzern an die Ukraine müsse jetzt »sehr, sehr zügig umgesetzt« werden. Hofreiter machte gleich noch ein neues Fass auf. Er hoffe, »dass es nicht nur bei den ›Gepard‹-Panzern bleibt, sondern dass noch mehr geliefert werden kann«, sagte er. Die Industrie habe »noch mehr im Angebot« und könne auch »Leopard 1«-Kampfpanzer und »Marder«-Schützenpanzer abgeben.

Bei Twitter fasste Jutta Ditfurth, Mitbegründerin der Partei, die Ergebnisse des Länderrates mit diesen Worten zusammen: »Es gibt nicht mal mehr eine antimilitaristische Minderheit bei den Grünen.« Ditfurth gehörte einst zu den bekanntesten Vertretern des linken Flügels der Partei und war von 1984 bis 1988 eine von drei Bundesvorsitzenden. Bereits 1991 trat sie aus Protest gegen den Wandel der Grünen aus.

Dass die bellizistische Zurichtung der Partei zumindest außerhalb der Gremien bzw. der Partei nicht ohne Widerstand bleibt, zeigte sich bei einem Wahlkampfauftritt von Baerbock am Sonnabend im schleswig-holsteinischen Ahrensburg bei Hamburg. Etwa 150 Personen versuchten nach Polizeiangaben, die Veranstaltung auf dem Rathausplatz zu stören. Sie empfingen Baerbock mit durchdringendem Sirenengeheul und Rufen wie »Kriegstreiberin« und »Lügnerin«. Vielleicht wird hier eine Tradition wiederbelebt: Joseph Fischer war wegen seiner Rolle beim Kosovo-Krieg jahrelang bei Veranstaltungen von Zwischenrufern als »Kriegstreiber« beschimpft worden.