Rheinmetall liefert jetzt also »Leoparden«, »Geparden« und »Marder« an die Faschisten in der Ukraine. Was für eine ungeheure Beleidigung der Tierwelt. Und dazu diese Verbalattacken gegen die ganze Menschheit. Auf die Frage eines ZDF-Fernsehmoderators, ob sie die Drohung Russlands mit einem dritten Weltkrieg, der sehr wahrscheinlich ein atomarer sein wird, ernst nehme, schluckte Verteidigungsministerin Lamprecht am vergangenen Dienstag kurz und antwortete dann: »Natürlich nimmt die Bundesregierung diese Drohung ernst, aber davon darf man sich nicht lähmen lassen.« Beim Liefern schwerer Waffen nämlich, siehe oben.

Tapfer! Spätestens seit dem 28. März ist diese Verbrechermeinung salonreif. Eine von Claudia Roth ins Kanzleramt eingeladene ukrainische »Kulturschaffende« namens Marjana Sadowska sagte wörtlich: »Wenn die Welt untergeht, weil wir der Ukraine helfen, dann soll es halt so sein!« Vielleicht kann man von einem Land, das von einem Clown und einem Boxer regiert wird und dessen Botschafter am Grab eines antisemitischen Killers Kränze abwirft, nicht mehr erwarten. Aber einen besseren Text, den sollte man dagegensetzen:

Rede für den Frieden (1952). Von Bertolt Brecht

»Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibung, die der New Yorker von den Greueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von Ruinen, und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der vierziger Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele.

Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen.

Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht zu wenig gesagt wurde! Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind!

Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.«

Die »Revolutionäre 1.-Mai-Demo« startet um 18 Uhr in Berlin-Neukölln am Hertzbergplatz und führt zum Oranienplatz in Kreuzberg. Das Motto: »Yallah Klassenkampf – No war but class war!« Dazu Maibowle: Zwei EL braunen Zucker in einem halben Liter trockenen Weißwein auflösen. Fünf Stengel Waldmeister (darf noch nicht blühen) welken lassen und zusammen mit Zitronenmelisse und Minzestengel kopfüber für maximal 45 Minuten in den Wein hängen. Den so parfümierten Wein im Kühlschrank herunterkühlen und kurz vor dem Servieren mit einem viertel Liter kalten, trockenen Sekt auffüllen. Die Bowle in große Becher füllen und jeweils eine gefrorene Zitronenscheibe darin schwimmen lassen.