Ein weißes Loch

© Der Künstler. Courtesy der Künstler, Jean Marc Patras, Paris und The Walther Collection, Neu-Ulm/New York »Progressive Kunst kann den Menschen helfen, nicht nur etwas über die objektiven Kräfte zu lernen, die in der Gesellschaft, in der sie leben, wirken, sondern auch über den intensiv sozialen Charakter ihres Innenlebens.« – Angela Davis (Samuel Fosso, Selbstporträt, 2008)

Im Jahr 2011 stieß die italienische Fotojournalistin Martina Bacigalupo in der ugandischen Stadt Gulu zufällig auf weggeworfene Abzüge im Mülleimer eines Fotostudios: Das Gulu Art Studio fertigte Porträtaufnahmen an, in denen Soldaten, Bauern, Lehrerinnen oder Krankenschwestern auf Stühlen saßen, die Hände gefaltet, sorgfältig für den Fototermin gekleidet. Doch der Fotograf Obal Denis, der das Studio betrieb, nutzte die ganzfigurigen Porträts, um daraus mit einer Schablone Passfotos auszustanzen, so dass statt der Gesichtszüge nur noch Haltung, Kleidung und Gesten sichtbar waren. Wo Kopf und Schultern saßen, klaffte ein rechteckiges weißes Loch.

Für Bacigalupo erzählen diese Bilder vom Alltag eines Landes, in dem mehr als die Hälfte der Einwohner durch Bürgerkrieg und Vertreibung ihr Zuhause verloren hat und in dem persönliche Ausweispapiere eine besondere Rolle bei der räumlichen und biographischen Neuverortung spielen. Es sind keine Bilder von Elend und Gewalt, sondern von Haltung und Gesten. Gefaltete Hände oder ein Kind, das beim Fototermin auf dem Schoß seiner Mutter schläft, bezeugen auf andere Art, wie sich die harschen Folgen des Krieges in die Bewohner und Bewohnerinnen eines Landes einschreiben.

Seit mittlerweile 20 Jahren hat es sich The Walther Collection mit den Standorten Neu-Ulm und New York zum Ziel gesetzt, internationale Fotografie und Medienkunst zu sammeln und dabei Migration und Kolonisierung, Ausbeutung und Zerstörung, aber eben auch Selbstbehauptung und Widerstand sichtbar zu machen. Beraten wurde die gemeinnützige Stiftung des Sammlers Arthur Walther dabei einst von dem wegweisenden Kurator Okwui Enwezor (1963–2019), der 2010 auch deren erste öffentliche Präsentation betreute. Für die Ausstellung »Dialoge im Wandel« im Düsseldorfer K 21 wurden nun aus diesen Beständen rund 500 Werke ausgewählt und in neun Räumen thematisch gegliedert. Dabei geht es nicht nur um die vergangenen Jahrzehnte, sondern gleich um eine ganze Kulturgeschichte des Mediums Fotografie seit dem 19. Jahrhundert. Wie aber kann eine einzige Ausstellung die Geschichte von Kolonialismus und Rassismus nachzeichnen, dabei den afrikanischen und den europäischen Kontinent in einen fruchtbaren Dialog zueinander setzen, Gemeinsamkeiten und Widersprüche aufzeigen und zugleich einem thematisch klar umrissenen, nachvollziehbaren Konzept folgen?

Der 2016 im malischen Bamako verstorbene Malick Sidibé fotografierte in den 1960er Jahren Jugendliche an den Stränden des Niger oder in den Klubs beim Tanzen, in einer Zeit des Aufbruchs und der Befreiung, in der der Rock ’n’ Roll auch musikalisch die neue Unabhängigkeit einer Generation einfing. Samuel Fosso, 1962 in Kamerun geboren, schlüpft spielerisch in die Rollen von Angela Davis, Nelson Mandela oder Martin Luther King Jr., wie sie auf ikonischen Fotografien gezeigt sind. Yto Barrada wiederum, in Tanger aufgewachsen, nähert sich in Langzeitprojekten der marokkanischen Stadt an, die Luftlinie nur 14 Kilometer von der spanischen Küste trennen. Die Meerenge ist nach der Grenzschließung durch das Schengener Abkommen für die dort ziellos umhertreibenden Flüchtenden ein unüberwindliches Hindernis.

Viele der fotografischen Positionen sind künstlerisch stark und überzeugend. Das gilt vor allem für diejenigen Werke, die sich aus der Selbstrepräsentation eines allzu oft klischeehaft verzerrt dargestellten Kontinents speisen. Sie zeigen die bröckelnden Reste kolonialer Prachtbauten, die von Kobalt- oder Diamantminen und Erdölförderung zerrissenen Landschaften und die dort entstandenen Städte, körperliche Spuren und Narben, manchmal seriell gereiht, dann wieder zu großformatigen, singulären Prints aufgeblasen. Poetische Mehrfachbelichtungen beschäftigen sich mit Verlust und Erinnerung, mit Armut, Stolz und queeren Identitäten. Beeindruckend sind auch die historischen, etwa in einer Diashow vorgeführten Bildarchive, die verdeutlichen, wie Ethnographie oder auch touristische Postkarten lange ein »primitives« oder »exotisches« Afrikabild nach Europa exportierten.

Unabhängig von der Kraft der einzelnen Projekte zeigt sich aber, wie eine derart globale Themensetzung, die auch der vage Ausstellungstitel nicht zu fassen kriegt, sowohl das politische wie das künstlerische Narrativ aus dem intendierten Fokus rückt. Die Nähe der Porträts von August Sander oder der Industrieschauplätze von Bernd und Hilla Becher zur afrikanischen Diaspora oder den wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen in Angola, Kamerun oder dem Kongo erschließt sich nur schwer. Bei aller erwünschten Vielfalt hätte eine klarere Fokussierung der Ausstellung gutgetan.