Wettlauf zur Eskalation

Efrem Lukatsky/AP/dpa Nicht hinterfragen, liefern: US-Panzerabwehrlenkraketen am Kiewer Flughafen (11.2.2022)

Polen wird der Ukraine einen Teil seiner Bestände an Panzern des sowjetischen Typs »T-72« abgeben. Das bestätigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach Gesprächen mit seinem britischen Kollegen Boris Johnson diese Woche gegenüber dem Fernsehsender Polsat News. Eine erste Lieferung sei bereits auf den Weg gebracht worden, sagte Morawiecki; wie das polnische Staatsradio am Freitag meldete, ging es um 200 Panzer, das entspricht etwa der Hälfte des bisherigen Bestands der polnischen Streitkräfte. Sie sollen Polen nach den Worten Johnsons durch britische Panzer des Modells »Challenger« ersetzt werden. In jedem Fall ist es der größte bisher bekanntgewordene Transfer schwerer Waffen in die Ukraine.

Polen drückt dabei nicht nur in der Frage von Waffenlieferungen aufs Tempo, sondern auch bei der politisch-militärischen Eskalation. General Stanislaw Koziej, ehemaliger Vizeverteidigungsminister, sagte in einem Interview, das am Freitag in der Gazeta Wyborcza erschien, der Westen stehe in einem »Wettlauf mit der Zeit«: Wenn es ihm nicht gelinge, rechtzeitig genug schwere Waffen in die Ukraine zu bringen, könne es Russland gelingen, die ukrainische Front im Donbass zu durchbrechen und damit den Krieg tendenziell zu seinen Gunsten zu entscheiden. Koziej wies in diesem Zusammenhang die auf NATO-Seite offiziell genannten Argumente zurück, das westliche Militärbündnis dürfe nicht zur offenen Kriegspartei werden. Wenn es über der Ukraine zu Luftkämpfen zwischen NATO- und russischen Maschinen käme, wäre das nicht weiter schlimm, denn »wir schicken der Ukraine schließlich keine Waffen, damit die Russen sie kurz hinter der Grenze zerstören«. Koziej forderte auch, Russland mit dem Abschuss seiner Raketen über zumindest dem Westteil der Ukraine zu drohen: Die NATO müsse sich nicht damit abfinden, dass potentiell nuklear bestückte russische Raketen nahe der Grenze des Bündnisgebiets herumflögen.

Trotz solcher markiger Aussagen aus Polen stoßen auch die USA als wichtigster Waffenlieferant der Ukraine inzwischen offenbar allmählich an objektive Grenzen ihrer Möglichkeiten. Wie diverse US-Medien in den letzten Tagen meldeten, haben die USA inzwischen etwa ein Drittel ihres Bestands an »Javelin«-Panzerabwehrraketen und ein Viertel ihrer Vorräte an schultergestützten Flugabwehrraketen vom Typ »Stinger« in die Ukraine geliefert. Am Mittwoch wurde gemeldet, der Vorstandsvorsitzende des für die Herstellung beider Systeme verantwortlichen Raytheon-Konzerns, Gregory Hayes, habe bei einer Anhörung im Kongress erklärt, eine Ausweitung der Produktion der »Javelins«, um die entstandenen Lücken aufzufüllen, sei aus technischen Gründen nicht vor 2023 möglich, weil Komponenten fehlten. Die »Stinger« wiederum seien überhaupt seit 18 Jahren nicht mehr im Angebot, weil die Regierung versäumt habe, beizeiten entsprechende Bestellungen aufzugeben. Die jeweiligen Regierungen unter Angela Merkel können sich damit von den in Teilen der deutschen Presse kolportierten Vorwürfen, die Bundeswehr vernachlässigt zu haben, als teilweise entlastet sehen. Auch einen vorhandenen militärisch-industriellen Komplex auf wirkliche Kriegsproduktion hochzufahren, braucht seine Zeit.

Dabei hat der US-Kongress am Donnerstag die Weichen genau hierfür gestellt. Eine mit großer Mehrheit verabschiedete Gesetzesvorlage bietet der Ukraine und anderen »Partnerländern« in Osteuropa vergünstigte US-Rüstungslieferungen nach dem Vorbild des im Zweiten Weltkrieg gegenüber Großbritannien und der Sowjetunion praktizierten »Lend-and-Lease«-Programms an. Dabei geht die US-Regierung auch über eigene interne Bedenken hinweg. Wie der Sender CNN Anfang der Woche meldete, fürchten Beamte des Pentagon, ein Großteil der aus den USA in die Ukraine gelieferten Waffen könne in dunklen Kanälen versickern und nicht an der Front landen, sondern auf dem internationalen Schwarzmarkt.