Kampfkraft stärken

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Eine Gleichung, die aufgeht, aber oft nur mittels Protest (Weißenfels, 23.4.2021)

Es ist eine Art Urkonflikt: oben gegen unten, Kapital gegen Arbeit. Einfach war es für abhängig Beschäftigte nie, noch weniger für Beschäftigungslose, Interessen zu formulieren, besser: Klasseninteressen durchzusetzen. Mittels gewerkschaftlicher Organisierung und Kämpfe etwa.

Und exakt darüber muss gesprochen werden, immer wieder. Auch in Jena bei einer zweitägigen Konferenz am 29. und 30. April, einer Gemeinschaftsproduktion vom Bereich Arbeitssoziologie der Friedrich-Schiller-Universität (FSU), dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). Der Titel der Tagung: »Gewerkschaften und Machtressourcen in der großen Transformation. Bilanz und Ausblick«.

Der Konferenzort wurde seitens der Veranstalter bewusst gewählt. Der Soziologe Klaus Dörre hatte mit seinem arbeits- und industriesoziologischen Forschungskreis vor anderthalb Jahrzehnten den »Jenaer Machtressourcenansatz« entwickelt. Im Kern geht es um die Analyse organisierter Arbeitsbeziehungen und der strategischen Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften (siehe Interview im Keller). Zwei Quellen von Lohnarbeitermacht scheinen dabei zentral: strukturelle Macht und Organisationsmacht. Also, welche Rolle spielen Beschäftigte im Produktionsprozess, können sie sprichwörtlich in das Räderwerk der Mehrwertschaffung eingreifen – durch einen Arbeitsausstand, bisweilen auch durch direkte Aktionen wie Boykotte oder Sabotage? Und, gleichfalls wichtig: Sind Lohnabhängige organisiert, haben sie sich kollektiv zusammengeschlossen, bilden sie einen Machtfaktor? Dabei geht es nicht um bloße Mitgliederzahlen, Karteileichen sind schließlich bewegungslos. Vielmehr um »aktivierende Organizingprojekte, kampagnenförmige Tarifrunden, neue Formen direkter Beschäftigtenpartizpation sowie viele andere Versuche, gewerkschaftliche Organisationsmacht zu stärken«, schreiben die Konferenzveranstalter in ihrer Ankündigung.

Nur, sind bisherige Konzepte des Machtressourcenansatzes inmitten der »sozial-ökologischen Transformation« weiterhin tauglich? Das muss geklärt werden, wissen die Diskutanten der Konferenz. Denn: »Neue Allianzen wie Bündnisse von Klimabewegungen und Gewerkschaften werden ebenso Thema sein wie die internationale Frauenstreikbewegung, Arbeitskonflikte im Reproduktionssektor oder der sozial-ökologische Umbau wichtiger Branchen wie etwa der Auto- und Zulieferindustrie.«

Problematisieren lässt sich auch das: Gewerkschaften war es nicht gelungen, eine Lohnuntergrenze als »rote Haltelinie« durchzudrücken. Beim allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn braucht es den Staat. Das haben die Belegschaftsorganisationen nach anfänglicher Skepsis längst akzeptiert. Und Unterstützung erhalten sie von gewerkschaftsnahen Parlamentariern – insbesondere bei der Abwehr von Attacken auf das Entgeltminimum durch Kapitalverbände. Deren mit viel PR-Tamtam aufgeführte »Fundamentalopposition gegen einen armutsfesten Mindestlohn« sei nichts anderes als blanker Klassenkampf von oben, sagte Pascal Meiser, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Freitag zu jW. Und die SPD-Bundestagsabgeordnete Annika Klose stellte gleichentags gegenüber dieser Zeitung fest: »Eine Erhöhung der Tarifbindung sowie höhere Tarifabschlüsse wären die wirksameren Mittel, um politische Eingriffe in das Lohngefüge künftig zu vermeiden.« Ein Appell wiederum an die Interventionsfähigkeit der Gewerkschaften.

Zuversicht ist da. Beschäftigte kämpften im vergangenen Jahr wieder stärker für ihre Belange, vorrangig an der Lohnfront bei Tarifkonflikten. Damit normalisiert sich das »Arbeitskampfgeschehen im zweiten Jahr der Coronapandemie«, teilte das WSI in einer am Donnerstag vorgestellten »Arbeitskampfbilanz 2021« mit. Konkret: 2020 gab es 157 Arbeitskämpfe, 2021 hingegen 221. Ferner hat die Anzahl der Streikenden und das in Ausfalltagen gemessene Arbeitskampfvolumen 2021 wieder deutlich zugenommen. So haben sich dem WSI zufolge im zurückliegenden Jahr in summa knapp 920.000 Kollegen an Streiks beteiligt. Arbeitskampfbedingte Ausfalltage gab es rund 600.000. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es hingegen nur 276.000 Streikbeteiligte und 342.000 Ausfalltage.

Eine Trendumkehr, die Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen, bestätigt. Kollegen im Freistaat seien zunehmend selbstbewusster und kämpferisch. Tariflosigkeit, Gutsherrenmanieren von Firmenbossen oder die Behinderung der Betriebsratsarbeit – Schlimbach am Freitag zu jW: »Das wird von den Beschäftigten nicht mehr einfach hingenommen«. Das heißt auch: Machtressourcen weiter ausbauen, konfliktbereiter werden.