Ukraine fordert Garantien

Gleb Garanich/REUTERS UN-Generalsekretär Guterres in Borodianka bei Kiew (4. v. l., 28.4.2022)

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hat das Ausland aufgefordert, sich dazu zu äußern, welche Sicherheitsgarantien es der Ukraine zu geben bereit ist. »Die Ukraine hat ihre Atomwaffen um des Weltfriedens willen aufgegeben. Wir haben dann an die Tür der NATO geklopft, aber sie hat sich nie geöffnet. Die Welt schuldet der Ukraine Sicherheit, und wir bitten die Staaten zu entscheiden, welche Sicherheitsgarantien sie zu geben bereit sind«, sagte Kuleba am Freitag via Twitter und verwies damit auf eine der zentralen Bedingungen in den Verhandlungen mit der russischen Seite zur Beilegung des Konflikts.

Moskau bestätigte derweil, die ukrai­nische Hauptstadt während des Besuchs von UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag beschossen zu haben. »Hochpräzise, luftgestützte Langstreckenwaffen der russischen Luftwaffenkräfte haben die Produktionsgebäude des Raketen- und Raumfahrtunternehmens Artjom in Kiew zerstört«, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Eine Reihe von Luftangriffen habe außerdem mehrere Umspannwerke an ukrainischen Eisenbahnknotenpunkten, unter anderem in Fastiw bei Kiew, getroffen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij waren in Kiew am Donnerstag abend fünf Raketen eingeschlagen. Unter anderem sei ein 25stöckiges Wohngebäude teilweise zerstört worden. Laut Bürgermeister Witali Klitschko wurde aus den Trümmern eine Leiche geborgen. Russlands Militär berichtete zudem, erstmals ein ­U-Boot im Schwarzen Meer für Raketenangriffe genutzt zu haben. Militärische Einrichtungen der Ukraine seien mit Raketen des Typs »Kalibr« beschossen worden.

Der Focus berichtete am Freitag unter Berufung auf ihm vorliegende Informationen davon, dass 100 Elitekämpfer des britischen Special Air Services (SAS) und US-Soldaten der Green Berets in der Ukraine aktiv seien. Die Einheiten der NATO würden mit den ukrainischen Soldaten unter anderem den Einsatz moderner Panzerabwehrlenkwaffen trainieren und sie in Sabotage und Techniken des Häuserkampfs unterrichten. Russlands oberste staatliche Ermittlungsbehörde hatte bereits vor einer Woche erklärt, einen russischen Medienbericht zu prüfen, wonach etwa 20 Sabotageexperten der britischen SAS-Spezialeinheit in der Westukraine eingesetzt worden seien.