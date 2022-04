»So wirkt die Ausbeutung ›fair‹«

Mike Schmidt/imago images Protest gegen Kündigungen vor Firmenzentrale der Gorillas in Berlin (6.10.2021)

Sie wurden nach Teilnahme an sogenannten wilden Streiks beim Lieferdienst Gorillas entlassen, klagten dagegen und beanspruchen das Recht auf solche verbandsfreie Streiks. Das Arbeitsgericht wollte das bei Ihrem Termin nicht verhandeln. Nun erklärte eine andere Kammer die Kündigung eines Riders wegen Aufrufs zu wilden Streiks für unwirksam. Was bedeutet dieses Urteil für Sie?

Das sind gute Nachrichten, es ermutigt uns. Doch Gorillas kann nun in Berufung gehen, und wir wissen nicht, wie die nächste Instanz entscheidet. Die Auseinandersetzung vor Gericht ist wichtig, wir müssen aber vor allem in Betrieben wirken.

Warum sind die Prozesse um wilde Streiks wichtig?

Wir migrantischen Beschäftigten sind nicht nur am schlechtesten geschützt, wir sind auch am stärksten abhängig. Wegen prekärer Aufenthaltsbestimmungen arbeiten viele in schlechten Jobs. Und wir brauchen Gewerkschaften, weil es uns das Gesetz verbietet, ohne sie zu streiken. Deswegen müssen wir für unser Recht auf Selbstorganisierung kämpfen. Das geht nur mit verbandsfreien Streiks. Wenn wir das Gesetz verändern, wird es einen großen Teil der Gesellschaft befreien und die Macht wieder in die Hände der Arbeiter legen.

Was meinen Sie damit, dass migrantische Beschäftigte besonders schlecht geschützt sind?

Unser Leben entspricht einer Erzählung, die unser Denken und unser Verhalten bestimmt: Die verschärfte Ausbeutung, die wir erleben, erscheint demnach »fair«, denn sie ist Teil des Deals, den wir auf der Suche nach einem besseren Leben eingehen. Mit dieser Erzählung kann alles, was uns passiert, gerechtfertigt werden. Du kannst auf der Arbeit sterben – niemand wird kommen, um die Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Während den Bossen das Geld in die Taschen fließt, werden wir beim Schuften zerrieben. Ein Kollege hat nach einem Unfall das Krankenhaus mit schweren Hirnschäden verlassen, doch niemand schaut auf die Arbeitsbedingungen bei Gorillas. Die Migranten werden in Deutschland gebraucht, um die Drecksarbeit zu erledigen, doch ihr Lebensalltag wird unsichtbar gemacht. Das ist besonders problematisch, wenn ihre Arbeitskraft ausgebeutet wird. Das betraf die ersten Generationen sogenannter Gastarbeiter in der Bundesrepublik, und es betrifft heute uns. Die Behörden betrachten uns als Leute, die ohnehin nur temporär im Land sind: Studentenvisa, Arbeitsvisa, Aufenthaltstitel, die an Beschäftigung geknüpft sind – alles zeitlich begrenzte Grundlagen. Unsere Arbeitsverhältnisse sind befristet, so dass wir keine Unterstützung der Gewerkschaften bekommen.

Warum ist der Zugang für Gewerkschaften in Unternehmen wie Gorillas so schwierig?

Die Gewerkschaften würden sagen, es liegt an Sprachbarrieren. Das kaufen wir ihnen nicht ab. Sie wissen, wie mies die Arbeitsbedingungen sind, aber wollen sich hier nicht die Finger verbrennen. Auch hier gibt es wieder die Vorstellung, dass wir in fünf bis sechs Monaten ohnehin nicht mehr da sind und es sich nicht lohnt, eigene Anstrengungen in unsere Kämpfe zu investieren. Sie gehen davon aus, dass wir ausgetauscht werden und dann woanders sind. Nur ist woanders genau der Ort, den wir gerade erst verlassen haben: Wir landen wieder in ähnlich schlechten Arbeitsverhältnissen.

Heißt das, die Gewerkschaften entziehen sich der Auseinandersetzung?

Es gibt die Auseinandersetzung, aber sie ist einseitig, nicht hilfreich. Die Gewerkschaften haben sich von der Arbeiterklasse entfremdet. Verdi wollte, dass wir 50 Prozent der Belegschaft organisieren, und dann die Anerkennung dafür einstreichen. Dann hätten sie das Gewerkschaftslogo auf unsere Broschüren gemacht und Veranstaltungen im Namen von Verdi abgehalten. So funktioniert das aber nicht! Wer hat denn die Kraft, aus dem Stand 50 Prozent der Belegschaft zu organisieren? Viele von uns haben ihre Jobs verloren, weil sie öffentlich gegen die Zustände bei Gorillas aufgetreten sind. Zudem verfolgen viele Beschäftigte hier das Ziel, später Ingenieur, Lehrer oder Arzt zu werden. Wir brauchen aber das Bewusstsein im Betrieb, dass wir zur Arbeiterklasse gehören.