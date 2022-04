Voll durchgetaktet

Joaquim Ferreira/HMB-Media/imago images Spielt bald mit den Profis: Josephina Neumann

Was für ein Bild: Auf der einen Seite der großen Sporthalle üben Mädchen und Jungen, die zum Teil kaum größer sind als die Tischtennistische vor ihnen, mit Hingabe alle möglichen Aufschlagvarianten. Ein paar Meter nebenan, hinter einem großen Vorhang, schlagen sich mit Timo Boll und Patrick Franziska zwei Weltklassespieler den 40-Milimeter-Ball um die Ohren. »Na klar schaut man da manchmal rüber«, sagt Josephina Neumann. Die Zwölfjährige, die alle nur »Josi« nennen, präpariert gerade ihr Springseil für die Aufwärmübung. Gut möglich, dass sie dereinst so prominent wird wie die Männer hinterm Vorhang. Jüngst haben ihre Eltern für sie einen Vertrag beim deutschen Meister TTC ­Eastside Berlin unterschrieben, mit dem das Mädchen in der nächsten Saison zur jüngsten Bundesligaspielerin aller Zeiten avancieren könnte.

»Das wird dann wie Training auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau«, erklärt die Ausnahmekönnerin. Die Schülerin der sechsten Klasse der »Eliteschule des Sports« Carl von Weinberg in Frankfurt am Main weiß, dass sie bei Eastside zunächst nur ausnahmsweise zum Einsatz kommen wird. Mit ihren momentan 1.781 Q-TTR-Punkten dürfte sie in der Eliteliga gegen Kontrahentinnen, die 300, 400 oder gar 500 Punkte mehr auf dem Konto haben, kaum einen Stich bekommen. »Ich muss da nicht gewinnen. Ich kann da ganz frei und locker aufspielen«, berichtet »Josi« erstaunlich reflektiert über ihren sportlichen Reifeplan. »Ich kann da lernen, wie es sich anfühlt, gegen viel Bessere zu spielen. Das alles hilft mir. Das kann ich dann mit ins Training nehmen und mich weiter verbessern.«

Neumanns Wechsel vom TSV Langstadt östlich von Darmstadt nach Berlin ergebe nur Sinn, wenn die ungewöhnliche Zusammenarbeit auf längere Sicht angelegt sei, betont der hessische Landestrainer Tobias Beck. »Alles andere wäre unlogisch«, so der Mann, der seit zweieinhalb Jahren an »Josis« Seite ist. In der abgelaufenen Spielzeit stieg sie mit der zweiten Langstädter Damenmannschaft souverän von der dritten in die zweite Bundesliga auf und steuerte in ihren Einzelpartien mit jeweils fünf Siegen und Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz bei.

»Sie will das, sie hat Bock, sie kann sich quälen«, beschreibt Beck die Motivation seines Schützlings. Dreimal die Woche trainiert sie nachmittags mit den Besten des hessischen Nachwuchses. Hinzu kommen Kraft- und Athletikeinheiten, Physiotherapie sowie wöchentlich drei weitere Trainingseinheiten mit Beck in der kleinen »Neumannschen Privathalle« zu Hause in Petterweil, einem Stadtteil von Karben im Norden Frankfurts. Ihre Tage sind bestens durchgetaktet. Mit dem »Taxi Mama und Papa« geht’s morgens in die Schule und abends vom Training nach Hause. Von der Schule in die Sporthalle fährt Josephina stets gemeinsam mit Klassenkameraden aus anderen Sportarten im speziellen »Sportschul­shuttlebus«.

An diesem Rhythmus wird sich für die Nachwuchsspielerin mit dem Wechsel zu Eastside Berlin kaum etwas ändern, außer dass sie zukünftig auch mit ihren neuen Kolleginnen trainieren wird – was in Langstadt unüblich ist. Auch das sei einer der Gründe für den Wechsel, so Beck.

Im Vorjahr gewann die Hessin mit dem deutschen Mädchenteam den U15-EM-Titel. Diesen Sommer sind die Jugendeuropameisterschaften in Belgrad das Saisonhighlight. Darüber hinaus kann sie in der voriges Jahr gestarteten internationalen Turnierserie reichlich Erfahrung sammeln. Turniere in ganz Europa, ob in der Klasse U15, U17 oder gar U19 – »Josi« spielt mit und bekommt nebenbei erste wichtige Einblicke ins Leben eines Tischtennisprofis. Die Zwölfjährige kann die Bühne nutzen, um sich sukzessive zur Bundesligastammkraft zu entwickeln. Wie lange ihr Vertrag bei Eeastside läuft, weiß sie gar nicht genau zu sagen: »Ich glaube, vier Jahre.« Manager Andreas Hain will auf jW-Anfrage auch nicht konkreter werden: »Darüber geben wir keine Auskunft! Aber einige Jahre sind es schon.«