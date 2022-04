Medizin nach Gutdünken

Dominik Kindermann/IMAGO Klare Ansage: Demonstration des Passauer Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung (1.4.2022)

Ein Abbruch wird Schwangeren in Deutschland generell schwergemacht, in einigen Regionen ist es nahezu unmöglich, eine durchführende Praxis oder Klinik zu finden. In Niederbayern gab es bislang zumindest zwei Kliniken, die die Leistung angeboten haben, in einer von ihnen ist

es damit aber bald vorbei: Die Caritas hat die Goldberg-Klinik in Kelheim übernommen. Neben dem kirchlichen Arbeitsrecht mit all seinen Einschränkungen hat sie auch eigene Vorstellungen mitgebracht, nach denen medizinische Eingriffe durchgeführt werden.

Bereits am 23. März unterschrieben Landrat Martin Neumeyer (CSU) und Michael Weißmann, der Direktor des Diözesan-Caritasverbands Regensburg, die Verträge. Welche Auswirkungen diese laut Neumeyer »strategische Partnerschaft« hat, wird allerdings erst langsam klar. So berichtete das Nachrichtenportal Regensburg digital am vergangenen Freitag, dass zukünftig in der Klinik keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchgeführt werden. »Die Beteiligung kirchlicher oder karitativer Einrichtungen an Maßnahmen zur Beendigung von Schwangerschaften ist somit ausgeschlossen«, zitiert das Portal die Caritas Regensburg.

Bereits zuvor wurden in der Klinik lediglich Abbrüche vorgenommen, wenn eine sogenannte medizinische Indikation vorlag. Das ergibt eine Abfrage in der Datenbank zu Schwangerschaftsabbrüchen, die der Recherchezusammenschluss »Correctiv« seit März dieses Jahres zur Verfügung stellt. Laut dieser Datenbank führen ohnehin nur 57 Prozent der Kliniken in öffentlicher Hand einen Schwangerschaftsabbruch durch. Ein knappes Fünftel der Kliniken gibt an, nur dann Abbrüche durchzuführen, wenn eine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt, das Austragen also eine Gesundheitsgefahr für die Schwangere darstellt oder die Schwangerschaft das Resultat einer Vergewaltigung ist.

Laut Statistischem Bundesamt wurden allerdings 96 Prozent der Abbrüche im Jahr 2020 nach der sogenannten Beratungsregel vorgenommen. Danach bleibt ein Abbruch straflos, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis abgebrochen wird und die Schwangere mindestens drei Tage vor dem Eingriff eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung bei einer anerkannten Beratungsstelle besucht hat. Damit wird deutlich, dass es weiterhin ein Problem bleibt, dass Abbrüche in Deutschland nicht legal sind, sondern unter bestimmten Bedingungen lediglich straffrei bleiben. Das eröffnet einzelnen Ärztinnen und Ärzten oder Klinikleitungen das Recht, medizinische Eingriffe nach Gutdünken zu verweigern.

Deshalb ist es zwar gut, dass der Paragraph 219 a Strafgesetzbuch gestrichen wird, der die Information über Abbrüche für Ärztinnen und Ärzte unter Strafe stellt und sie diffamierend Werbung nennt. Allerdings wird sich die medizinische Situation für ungewollt Schwangere erst

dann verbessern, wenn alle Ausführungen zum Abbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt sind, also der Paragraph 218 StGB Geschichte ist. Damit ist jedoch in den kommenden Jahren kaum zu rechnen. Die Ampelkoalition feierte sich über Gebühr für die Abschaffung des Paragraphen 219 a und suggerierte, damit ändere sich die Versorgung für ungewollt Schwangere substantiell.

Dabei ist ein Abbruch ein Recht, das die Länder sichern müssen. So heißt es in Paragraph 13 des sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetzes: »Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher.« Auch Bayern behauptet, dem nachzukommen. Allerdings beweisen die Zahlen von »Correctiv« das Gegenteil: Nur 35 von 83 öffentlichen Kliniken mit gynäkologischer Abteilung im Freistaat geben überhaupt an, Abbrüche durchzuführen, nur neun öffentliche Kliniken auch nach der Beratungsindikation. Das ist nur jede zehnte Klinik mit Gynäkologie.

Es ist fraglich, ob sich diese Zahlen bald ändern werden, denn auch im Medizinstudium klafft beim Thema Schwangerschaftsabbruch noch immer eine große Lücke. Allerdings läuft seit einem Jahr das Vorhaben der Bundesärztekammer und des Bundesgesundheitsministeriums, zumindest endlich medizinische Leitlinien dafür zu erarbeiten. Diese sollen im kommenden Jahr vorgelegt werden.