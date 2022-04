Paul Zinken/dpa »Kiss-in«-Aktion lesbischer Paare auf dem Berliner Alexanderplatz (26.4.2019)

Seit der 26. April von spanischen Lesbengruppen 2008 zum »Tag der lesbischen Sichtbarkeit« ernannt wurde, wird er von lesbischen Frauen und Gruppen auf der ganzen Welt begangen. Eines der Hauptpro­bleme war damals die gesellschaftliche Unsichtbarkeit lesbischer Frauen und Projekte. Zwar wurde von der Emanzipationsbewegung der Homosexuellen gesprochen. Obwohl in dieser Formulierung lesbische Frauen mitgedacht und -gemeint sind, waren in der öffentlichen Wahrnehmung fast nur Männer sichtbar. Das hatte zur Folge, dass lesbische Projekte seltener Förderungen bekamen und weiter ehrenamtlich geleitet werden mussten, während Projekte aus der schwulen Bewegung dank Unterstützung oft mit Hauptamtlichen arbeiten konnten. In der Folge ist eine Schieflage entstanden, die häufig bis heute nachwirkt.

Am »Tag der lesbischen Sichtbarkeit« soll nach außen dargestellt werden, wie vielfältig die lesbische Community ist. Marion Lüttig, Vorstandsfrau beim Lesben-Ring e. V. erklärte auf Anfrage von junge Welt: »Lesben* sind überall. Sie sind Nachbarinnen, Kolleginnen oder beste Freundin. Es gibt mehr Lesben* als man denkt. Dennoch sind Lesben* kaum sichtbar. Aber Sichtbarkeit funktioniert nur, wenn sie zur Teilhabe gehört! Der Lesben-Ring fordert daher mehr und langfristige Förderung von lesbischen Projekten und Strukturen, nicht zuletzt angesichts des nunmehr im Entstehen begriffenen Nationalen Aktionsplans für LSBTIQ. Führungspositionen im LSBTIQ-Bereich sollten ebenfalls mit lesbischen* Frauen besetzt werden! Denn Sichtbarkeit rockt.« Der Verein verwendet das Sternchen, um das große Spektrum lesbischer Lebens- und Liebesweisen sichtbar zu machen.

Damit junge lesbische Mädchen und Frauen sich orientieren können, brauchen sie Vorbilder. Lesbische Frauen, die offen mit ihrem Begehren und ihrer Sexualität umgehen. In Berlin ist dieses Jahr erneut der Preis für lesbische Sichtbarkeit vergeben worden. Die Preisträgerinnen stehen dabei stellvertretend für viele langjährige sowie neue Projekte aus der lesbischen Community. Saideh Saadat-Lendle ist für die Gründung von LesMigraS 1999, dem Antigewalt-, Antidiskriminierungs- und Empowermentbereich der Lesbenberatung Berlin, geehrt worden. Anastasia Klevets von Quarteera bekam den Preis für das Engagement für geflüchtete Lesben, und mit Katja Koblitz wurde eine Frau ausgezeichnet, die bei einem der ältesten Projekte der lesbischen Bewegung, dem »Spinnboden«, aktiv ist. »Spinnboden« in Berlin vereint Bibliothek und Archiv, um die Geschichte der lesbischen Bewegung in Deutschland zu dokumentieren und zugänglich zu machen.

Saadat-Lendle ist 2021 bei Les­MigraS ausgestiegen. In einem Interview mit der Zeitschrift Siegessäule konstatierte sie danach: »Aus meiner Sicht hat LesMigraS viel mehr im Bereich Veränderung der Strukturen, Sensibilisierung, Empowerment und Beratung gearbeitet als schwule Organisationen, aber wir haben uns weniger damit gebrüstet.«

Am »Tag der lesbischen Sichtbarkeit« geht es auch immer wieder um das Gedenken an verfolgte lesbische Frauen während der Naziherrschaft. Lange wurde diese Verfolgung geleugnet, da der Paragraph 175, mit dem homosexuelle Männer verurteilt, in Gefängnisse und Konzentrationslager gesteckt worden waren, nicht auf lesbische Frauen angewandt wurde. Übersehen wurde dabei, dass lesbische Frauen oft unter dem Vorwand des »asozialen Verhaltens« verhaftet worden waren. Es waren wenige Historikerinnen, die diese verschüttete Geschichte erforscht und dazu geschrieben haben.

Lesbische Frauen fordern seit langem, dass in der Gedenkstätte des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück ein Gedenkort für die von den Nazis verfolgten lesbischen Frauen entsteht. Bei der Befreiungsfeier dieses Jahres in Ravensbrück ist es endlich soweit. Lesbischen Frauen wird ein Stück Sichtbarkeit zurückgegeben. Ohne den Kampf vieler Frauen um Sichtbarkeit der lesbischen Geschichte wäre das nicht möglich gewesen.