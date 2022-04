Hohe Energiepreise: Total steigert Gewinn

Paris. Die hohen Preise für Gas und Öl haben dem französischen Energieriesen Total Energies zu einem Gewinnsprung verholfen. Der bereinigte Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 32 Prozent auf neun Milliarden US-Dollar. Der Kerngewinn kletterte um 22 Prozent auf 17,4 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn fiel allerdings um 15 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar wegen Abschreibungen in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar. Diese gehen teilweise auf das russische Flüssiggasprojekt Arctic LNG 2 zurück, das von den Sanktionen gegen Russland betroffen ist. Der Konzern will nun zusätzlich investieren, um die kurzfristige Gasförderung in der Nordsee zu unterstützen. Zudem will Total Energies wegen des gestiegenen Gewinns Aktien im Volumen von drei Milliarden US-Dollar zurückkaufen, im Februar hatten die Franzosen noch zwei Milliarden US-Dollar angepeilt. (Reuters/jW)