Kriegsvorbereitung gebilligt

Michael Kappeler/dpa Demnächst auf dem Weg ins Kriegsgebiet? »Marder«-Schützenpanzer und Bundeswehr-Soldaten in Litauen (Rukla, 22.4.2022)

Die Parteien der Ampelkoalition haben sich am Donnerstag im Bundestag zusammen mit der Unionsfraktion hinter die Lieferung von auch schweren Waffen an die Ukraine gestellt. Für den fraglichen Antrag stimmten 586 Abgeordnete, 100 stimmten dagegen, sieben enthielten sich. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, laufende Lieferungen an die Kriegspartei »fortzusetzen und womöglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern«. In dem Antrag wird als politisches Ziel auch eine »umfassende ökonomische Isolierung und Abkoppelung Russlands von den internationalen Märkten« angeführt. Eine »unveränderte Fortführung der Kooperation in internationalen Organisationen, Foren und Gremien« mit dem »russischen Regime unter Wladimir Putin« sei »ausgeschlossen«. Der Volksrepublik China wird offen mit Sanktionen gedroht. Wir dokumentieren nachfolgend Auszüge aus dem Antrag. (jW)

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der Deutsche Bundestag verurteilt den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste. Russland bricht damit das internationale und humanitäre Völkerrecht auf eklatante Weise und versucht, die europäische Friedensordnung dauerhaft zu zerstören. Der Deutsche Bundestag steht fest und unverbrüchlich an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde. (…) Der russische Krieg gegen die Ukraine ist auch ein brachialer Angriff auf unsere Freiheit, auf unsere gemeinsamen europäischen Werte, auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Er ist der Versuch, eine diktatorische Herrschaft auszudehnen, die Demokratie in Europa zurückzudrängen und Europäerinnen und Europäern das Recht auf ein Leben in Frieden, Würde und Selbstbestimmung zu nehmen. Der entschlossene Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer ist daher auch ein Kampf für die uns mit der Ukraine verbindenden gemeinsamen europäischen Werte, für das Recht souveräner Staaten und Gesellschaften, über den eigenen Weg zu entscheiden.

Das russische Regime muss sofort alle Kampfhandlungen einstellen, die unter seiner Kontrolle stehenden Kräfte und sämtliches Kriegsmaterial aus dem gesamten Hoheitsgebiet der Ukraine abziehen, die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen uneingeschränkt achten. Der Bundestag verurteilt auf das Schärfste die unter anderem von den Vereinten Nationen, der OSZE und internationalen Menschenrechtsorganisationen dokumentierten, zahlreichen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Die Verbrechen, die in Butscha, Borodjanka, Mariupol und anderen Orten begangen wurde, entsetzen zutiefst. (…)

Deutschland steht in besonderer Verantwortung, alles dafür zu tun, dass aggressiver Nationalismus und Imperialismus im 21. Jahrhundert in Europa und der Welt keinen Platz mehr haben. In Anerkenntnis dieser Verantwortung und unserer eigenen Geschichte unterstützt der Deutsche Bundestag das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine uneingeschränkt.

Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen liefert Deutschland auch Waffen zur Selbstverteidigung in die Ukraine und billigt die Lieferung aus Drittstaaten. Diese Waffenlieferungen erfolgen ebenso wie die Sanktionen in enger Abstimmung mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern. Neben der Unterstützung der Ukraine verbindet uns das gemeinsame Ziel zu verhindern, dass Russland den Krieg auf weitere Staaten ausdehnt.

Der Verlauf des Krieges zwingt auch zur Anpassung der Unterstützung der Ukraine. Dies hat Deutschland getan. Deutschland ermöglicht in Abstimmung mit anderen NATO-Partnern die Lieferungen schwerer Waffen. Insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart sollen an die Ukraine geliefert werden, weil diese sofort eingesetzt werden können. Deutschland ersetzt oder erstattet diese Waffen (»Ringtausch«). Immer wieder muss überprüft werden, ob weitere Waffen abgegeben werden können, die dann zeitlich versetzt nachgeschoben werden können. Weitere Schritte gehen wir zusammen mit unseren internationalen Partnern. So wie Deutschland seine eigenen Abgaben ständig überprüft, wird es aktiv auf andere Länder zugehen, um ihnen die Beteiligung an einem Ringtausch anzubieten.

Neben der umfassenden ökonomischen Isolierung und Abkoppelung Russlands von den internationalen Märkten ist das wichtigste und wirksamste Mittel, um den russischen Vormarsch zu stoppen, die Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung wirksamer, auch schwerer Waffen und komplexer Systeme durch Deutschland in enger Abstimmung mit unseren Partnern in NATO, EU und der Welt. (…)

Angesichts dieser Kriegsverbrechen auf dem europäischen Kontinent setzt Deutschland auf die Errungenschaften des internationalen Rechts, auf multilaterale Zusammenarbeit und auf eine regelbasierte internationale Weltordnung. Die menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen Russlands in OSZE und Vereinten Nationen gelten fort. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern muss die völkerrechtswidrig handelnde russische Regierung in internationalen Foren weiter isoliert werden. Eine unveränderte Fortführung der Kooperation in internationalen Organisationen, Foren und Gremien mit dem russischen Regime unter Wladimir Putin ist ausgeschlossen.

Der russische Angriffskrieg und die damit verbundene Zäsur der europäischen Sicherheitsordnung verlangen deutliche Antworten der Europäischen Union und der NATO. Der Deutsche Bundestag begrüßt die Resolutionen des Europäischen Parlaments vom 1. März 2022 und vom 7. April 2022. Die Unterstützung für die Ukraine auf ihrem europäischen Weg, aber auch für die Republik Moldau und für Georgien ist ein politisches Signal von größter Wichtigkeit – und für die EU ein Zeichen von Handlungsfähigkeit. (…)

Die Desinformations- und Propagandakampagnen Russlands haben gezeigt, dass die Pressefreiheit von zentraler Bedeutung für die Wehrhaftigkeit von Demokratien ist. Der Deutsche Bundestag unterstützt das Sendeverbot von russischen Propagandakanälen sowie die Bestrebungen öffentlich-rechtlicher Medien wie der Deutschen Welle, Programminhalte in Russland und Belarus verfügbar zu machen. (…)

Über drei Jahrzehnte nach dem Ende der Sowjetunion verdienen die Bürgerinnen und Bürger Russlands ein frei gewähltes Parlament, eine demokratische Regierung und ein friedliches Nebeneinander in völkerrechtlich anerkannten Grenzen mit den Nachbarstaaten. Für ein demokratisches Russland, das zur regelbasierten Friedens- und Sicherheitsordnung zurückkehrt, steht die Tür zu unserem gemeinsamen europäischen Haus offen.

Seit 2014 hat Deutschland gut zwei Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung geleistet. Kein Land hat die Ukraine in den vergangenen Jahren finanziell mehr unterstützt. (…)

Der von Wladimir Putin ausgelöste Angriffskrieg ändert die Sicherheitslage in Europa grundlegend. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dies treffend als »Zeitenwende« bezeichnet. Es ist klargeworden, dass unsere Freiheit geschützt und unsere Wehrhaftigkeit sichergestellt werden muss. Deutschland muss seine Beistandspflichten in der NATO uneingeschränkt erfüllen können. Dazu wird auch das geplante »Sondervermögen Bundeswehr« des Bundes zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit in Höhe von 100 Milliarden Euro beitragen.

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt:

1. die Unterstützung der Bundesregierung für die angegriffene Ukraine bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass weder Deutschland noch die NATO zur Kriegspartei werden;

2. die Anstrengungen der Bundesregierung, diesen Konflikt mit diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Mitteln im engen Schulterschluss mit der Europäischen Union, der NATO, der USA wie den G7 zu beenden;

3. die von der Bundesregierung bisher geleisteten Lieferungen von humanitären Hilfsgütern, Material und Waffen an die Ukraine;

4. den von der Bundesregierung angestoßenen Ringtausch, der vorsieht, dass insbesondere mittel- und osteuropäische Staaten der Ukraine eigene, rasch einsetzbare schwere Waffen insbesondere aus sowjetischer und russischer Produktion, mit denen die ukrainischen Kräfte vertraut sind, zur Verfügung stellen und im Gegenzug selbst sukzessive mit westlichen Waffensystemen ausgestattet werden;

5. die von der Bundesregierung angekündigte Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten an modernen westlichen Waffen in Deutschland bzw. auf NATO-Bündnisgebiet;

6. die Erhöhung der Ertüchtigungsmittel auf zwei Milliarden Euro, die größtenteils für die Ukraine zur Verfügung stehen und die damit verbundene Willensbekundung, unumschränkt an der Seite der Ukraine zu stehen und sie bei der Verteidigung ihrer territorialen Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit nachdrücklich zu unterstützen;

7. das klare Bekenntnis der Bundesregierung zu einem gemeinsamen Vorgehen und zur Erhaltung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland in NATO und EU und

a. die Schaffung eines »Sondervermögens Bundeswehr« zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit in Höhe von 100 Milliarden Euro,

b. zur Erreichung der Fähigkeitsziele der NATO,

c. die Entsendung von weiteren Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Enhanced Forward Presence Battle Group der NATO nach Litauen,

d. die Entsendung von Luftverteidigungskräften der Bundeswehr in die Slowakei;

e. zu weiteren Beiträgen der Bundeswehr zu den ausgeweiteten Rückversicherungsmaßnahmen der NATO wie Luftraumsicherung und maritime Präsenz;

(…)

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. alle Bemühungen der ukrainischen Regierung, in direkten Verhandlungen mit der russischen Führung einen Waffenstillstand zu erzielen, zu unterstützen, wobei klar sein muss, dass es keine Verhandlungen über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben darf. Falls es zum Abschluss eines Abkommens kommt, muss Deutschland gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen NATO- und EU-Partnern bereit sein, aktiv dazu beitragen, seine Einhaltung zu gewährleisten;

2. die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und womöglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme, etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern, ohne die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden;

3. zu prüfen, ob weitere Waffen abgegeben werden können und aktiv auf andere Länder zuzugehen, um ihnen einen Ringtausch anzubieten;

4. in Abstimmung und Kooperation mit unseren Partnern kurz-, mittel- und langfristig die Ausbildung weiter zu unterstützen, dies umfasst auch die Bedienung der gelieferten Waffensysteme in Deutschland oder auf NATO-Gebiet;

5. Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr, die durch die Abgabe an die Ukraine entstanden sind, schnellstmöglich zu schließen;

6. schnellstmöglich den Gesetzentwurf zur Einrichtung eines »Sondervermögens Bundeswehr« zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und die damit verbundenen Investitionen umzusetzen. Dies dient der Erfüllung der Fähigkeitsziele der NATO sowie einen Ausrüstungsstand der Bundeswehr zu erreichen und zu erhalten, der den Anforderungen Deutschlands im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung sowie internationaler Verpflichtungen gerecht wird;

(…)

20. der Volksrepublik China gegenüber mit Nachdruck die Erwartung Deutschlands und der Europäischen Union zu kommunizieren,

a. dass sie ihre Billigung des Krieges aufgibt und statt dessen die Bestrebungen für einen Waffenstillstand aktiv unterstützt und

b. dass jedwede Bestrebung, die von der westlichen Staatengemeinschaft verhängten Sanktionen gegen Russland zu unterlaufen oder gar Waffen an Russland zu liefern, wirtschaftliche und personenbezogene Sanktionen nach sich ziehen wird;

(…)

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP »Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine«: https://kurzelinks.de/Waffen-Bundestag