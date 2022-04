Große Kriegskoalition

Hannibal Hanschke/REUTERS Bundestag verschärft Konfrontationskurs gegen Russland (Gelöbnis der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude)

Deutschland wird die Ukraine im Krieg gegen Russland mit der Lieferung schwerer Waffen unterstützen. Dafür stimmte am Donnerstag im Bundestag eine ganz große Koalition aus Ampelkoalition und Unionsopposition. In dem gemeinsamen Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, die Ausrüstungslieferungen an Kiew »fortzusetzen und womöglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme« zu erweitern.

Der Antrag richte das klare Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und an die Menschen in der ­Ukraine, »dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte als Deutscher Bundestag stehen«, erklärte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der Debatte. Dass die SPD in der Frage der Lieferung schwerer Waffen nachgegeben hatte, hielt Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) nicht davon ab, dem auf Staatsbesuch in Japan weilenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen dessen Warnungen vor einem dritten Weltkrieg in einem Spiegel-Interview »Zaudern« und »Ängstlichkeit« vorzuwerfen.

Abgeordnete der Ampelparteien wie die Grüne Britta Haßelmann übten sich in hohlen Phrasen vom »Angriff auf unsere Demokratie und Freiheit« durch Russland. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), forderte militärische Hilfen für die Ukraine, bis das Land wieder sein ganzes Staatsterritorium kontrolliere. Deutschland habe »naiv, ignorant, in deutscher Ruhe« zugesehen, wie Russland bereits vor acht Jahren einen Krieg in der Ostukraine angezettelt habe, der seitdem 14.000 Menschenleben kostete, betrieb die FDP-Politikerin ziemlich dreiste Geschichtsfälschung. Schließlich war es 2014 die aus dem Maidan-Putsch hervorgegangene neue Kiewer Regierung, die Teile der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass mit Krieg überzogen hatte.

Es mache vielen Menschen Angst, wenn schwere Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert würden, erklärte dagegen der Kovorsitzende der Fraktion Die Linke, Dietmar Bartsch, der vor der Gefahr eines Atomkrieges warnte. Seine Hauptkritik richtete sich allerdings gegen das »Kommunikationsdesaster der Ampel«, die in der Frage der Waffenlieferungen »jeden Tag eine Kehrtwende« vollziehe. Bei so weicher Kritik von links versuchte ausgerechnet die Rechtsaußenpartei AfD, sich als Friedenskraft zu inszenieren. Der Antrag lese sich wie »die Beitrittsbekundung zu einem Krieg«, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende. Er befürchte, dass er »den Ukraine-Krieg verlängern wird und uns zur Kriegspartei in einem atomar geführten Krieg machen könnte«.

586 Abgeordnete stimmten bei der namentlichen Abstimmung für den indirekten Weg in den Krieg, 100 dagegen, sieben enthielten sich. Auf Ampelseite enthielten sich zwei Grüne und ein FDP-Abgeordneter. Als einziger Unionsabgeordneter stimmte Jens Koeppen aus Brandenburg mit Nein. Bei der AfD gab es neben 66 Nein- auch vier Jastimmen und drei Enthaltungen. Die Linke stimmte zwar geschlossen gegen den Antrag. Doch sieben Abgeordnete, darunter die politischen Schwergewichte Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht sowie die kürzlich als Parteivorsitzende zurückgetretene Susanne Hennig-Wellsow beteiligten sich nicht an der Abstimmung – ebensowenig wie Clara Bünger. Letztere hatte laut Plenarprotokoll bereits am Mittwoch applaudiert, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) weitere »harte Sanktionen« gegen Russland und Waffen für die Ukraine forderte.