Bis alles glüht

privat Noch lange nicht am Ende: Murat Yildirim hat einen Lauf

Es klingt wie ein Urschrei: »Ich freu’ mich schooon, wenn ich nach dem sieeebten Hinfallen das achte Mal aufstehe!« Das Laufband rattert unterdessen immer schneller, die Beine machen Tempo. Murat Yildirim ist in Stimmung, will seinen morgendlichen Biorhythmus in Schwung bringen. Seit mehr als einer Dekade trägt der olympische Leichtgewichtler den deutschen Nationaldress, von Kindesbeinen an boxt er. Hier am Berliner Bundesstützpunkt der Eliteboxer im Prenzlauer Berg kennt er jede Nische, jede Ecke, jede Ritze, sagt er dem jW-Reporter bei dessen Stippvisite. Und er legt noch einen Zacken zu, die in die Jahre gekommene Tretmühle ächzt hörbar. Es wirkt so, als ob Yildirim zeigen will: Er ist noch lange nicht am Ende.

Eigentlich ist arbeitsfrei am 8. März in der Hauptstadt. Frauentag ist Feiertag. Nicht für Spitzenfighter, die müssen ihr Pensum erfüllen. Heute muss Yildirim ohne seinen Übungsleiter Ralf Dickert auskommen. Der ist als Disziplintrainer mit dem U22-Team des Deutschen Boxsportverbands (DBV) auf Tour. Klar, Yildirim fehlt er. Dessen Trainingspläne hat er auf seinem ­I-Phone gespeichert. Er spult sie konzentriert ab, Detail für Detail. »Heut vormittag ist eine lockere Einheit, gestern stand viel Kraft auf dem Programm«, sagt der Sportsoldat, während er seine weißen Adidas-Socken über die Hosenbeinbünde der marineblauen Jogginghose zieht. Yildirim packt einen ledernen Medizinball, schmettert ihn kopfüber oder seitlich hüfthoch gegen die Wand rechts der Spiegelfront: »Uah!« Anschließend Klimmzüge, dreimal zehn Stück. Das reicht. Häkchen dahinter. Prüfend blickt er auf den virtuellen Zettel vom Coach. Bankdrücken fehlt noch. Aber nicht viele Sätze, nicht mit schweren Gewichten. »Ich will die Brustmuskulatur nur ein bisschen reizen, am Nachmittag mach’ ich noch Sparring«, erklärt Yildirim. Und sowieso, er sei ja kein Pumper, sagt der drahtige 25jährige augenzwinkernd. Pause.

Therapie Boxen

Die nimmt er sich für den Autor. Er sei ein Kreuzberger Junge, erzählt Yildirim. Einer, der das raue Dasein im Wohnquartier kenne. »Wir haben halt viel Quatsch gemacht, viele von uns waren Sprayer, haben HipHop gehört, die Straße war unser zweites Zuhause.« Mehr noch: Einige aus seiner Clique waren »36 Boys«. Er meint Mitglieder der gleichnamigen Straßengang, die nach dem alten Postleitzahlsystem Berlins benannt und über die Stadtgrenze hinaus bekannt wurde. »Ja«, räumt er ein, »die Gefahr bestand, dass ich abdrifte.« So weit kam es nicht. Der »Familienrat«, wie Yildirim es nennt, griff ein, tagte und entschied. Murat solle boxen. Da war er noch ein Steppke. »Zuerst habe ich mich gefragt: Hey, Streit kenne ich doch vor der Haustür und jetzt noch im Ring?« Murat ließ sich überzeugen, dockte bei den Neuköllner Sportfreunden an; »mein Onkel war dort Vorstandsmitglied«. Das war der Auftakt als Faustkämpfer. Zahlreich sind seine Erfahrungen, auch jetzt schon. »Ich wusste sehr früh, wo es lang geht, ich hatte immer ein Gespür dafür«, sagt er. Gleichfalls dafür, clever zu sein. Das hilft im Leben, beim Boxen sowieso. Vor Tiefschlägen ist man trotzdem nicht gefeit, weiß Yildirim.

Nur zu gut sogar. »Natürlich kenne ich Krisen, psychische, ja, Depressionen«, erzählt er freimütig. Nach sportlichen Niederlagen etwa oder wenn es Dauerstress in seinem Umfeld gegeben habe, mit Trainern, im Verein. Wenn einfach alles zu viel wurde. »Du liegst dann nachts im Bett, alles rotiert in deinem Kopf, du denkst, es geht nicht mehr, du explodierst gleich.« Hat er ans Aufhören, an Rückzug gedacht? »Oft.« Aber: »Kapitulieren ist keine Option«, sagt er ernst und zart zugleich. Und: »Wenn ich etwas beginne, will ich es zu Ende bringen.« Sein Sport sei sein »bester Therapeut«, betont Yildirim. Meister würden gemacht, ist er sich sicher. Und der Lehrmeister? »Du selbst.« Worte, wohlüberlegt.

Weiter im Programm, dreimal drei Minuten Schattenboxen im Seilquadrat. Volle Distanz, wie beim Fight. Bis alles glüht, Oberarme, Unterarme, Fäuste. Bis jeder Ausfallschritt, jede Vorwärts­attacke höllisch schmerzt. Geschafft. Die erste Einheit am Feiertag wenigstens. Frischmachen, einen Happen essen, Social-Media-Kanäle mit News versorgen. Dann wieder zurück, Nachmittagseinheit. So geht es Woche für Woche, bis zu 13 Mal.

Yildirim ist startklar, will zum Auto vor dem Bundesstützpunkt, da fällt dem Autor eine kleine Blessur mit dünnem Pflasterstreifen am Hinterkopf auf. Schlimm? »Nee, ist nicht mal genäht«, winkt er mit einer kurzen Handbewegung ab. Gewissermaßen ein Mitbringsel aus Sofia.

Bretter seiner Welt

In der Hauptstadt Bulgariens ging Ende Februar die 73. Ausgabe des renommierten Strandja-Memorial-Turniers über die Bretter. Ein internationaler Vergleich mit rund 350 Sportlerinnen und Sportlern aus 30 Nationen. Yildirim war bis ins Finale vorgestoßen, zwei kasachische Meister, den russischen Weltrangenlistenzweiten – alle konnte er nach Punkten besiegen. Im Fight um Gold gegen den heimischen Rechtsausleger Radoslav Rosenov war Schicht. Silber. Dennoch, ein weiteres Achtungszeichen. Wichtig ist ihm: Beim Boxen ist Einzelkämpfertum gefragt, das stimmt. Aber: Solche Wettkämpfe im Jersey mit dem Bundesadler seien ein Auftritt im Team. Das motiviere extra, zumal mit Mannschaftskollegen wie Deniel Krotter und Silvio Schierle.

Teamplayer ist der Kreuzberger auch in der Boxbundesliga. Seit dieser Saison trägt er die Farben des BSK Hannover-Seelze. »Murat ist bei uns ganz schnell zum Motivator geworden«, sagt Cheftrainer und Vereinsboss Arthur Mattheis im Gespräch mit jW. Und nicht zuletzt sei er ein Punktelieferant, eine feste Bank. Ein Wermutstropfen: Im Bundesligaduell gegen die Chemnitzer Wölfe am 19. März konnte Yildirim seine Boxstaffel aus Niedersachsen nicht unterstützen. Er wechselte für ein Intermezzo die Bühne, gastierte als olympischer Boxer beim Profiboxstall Wasserman (Ex-Sauerland) im Berliner Tempodrom. Hauptakt war der Fight von Superweltergewichtler Abass Baraou, der sich als neuer Kontinentalchampion der International Boxing Organisation (IBO) feiern ließ. Und Yildirim? Der siegte in seinem Limit gegen den routinierten Venezolaner Sandro Hernandez in der fünften Runde durch technischen Knockout. Ein rundum gelungenes Gastspiel. Huzaifah Iqbal, der ihn an diesem Abend in der Ringecke betreute, war von seinem Schützling schwer beeindruckt: »Das war eine exzellente Kampfführung von Murat, ein perfekter Vortrag«, sagte er zu jW.

Nach der Episode bei den Profis ging es Schlag auf Schlag weiter. Anfang April Sieg in Helsinki bei einem gutbesetzten internationalen Amateurturnier. An Yildirims Seite stand wieder Heimtrainer Dickert. In dieser Woche Fights im nordböhmischen Usti in Tschechien. Auch hier: »Murat hat einen super Lauf, viel Konstanz entwickelt«, so Dickert im jW-Telefonat am Dienstag. Der Fahrplan sei voll durchgetaktet, das Level müsse bis zum ersten Gong bei der Europameisterschaft in Armeniens Hauptstadt Jerewan hoch bleiben. Das Ziel ab 21. Mai? In der Leitung knarzt es, Dickert ist dennoch verständlich: »Eine Medaille, ein Platz auf dem Podest.«

Vorhersagbar ist das nicht. Ein unglücklicher Moment im Clinch – und es klingelt: Niederschlag, Klamotten packen. Aber Yildirim ist auf Kurs. Nach dem Hinfallen heißt es: aufstehen. Sowieso.