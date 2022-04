Eh schon Stammgast

Der französische Schauspieler Vincent Lindon (62) wird Jurypräsident des diesjährigen Filmfestivals in Cannes. Damit ist er der erste Franzose in dieser Funktion seit Isabelle Huppert 2009, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Lindon gehört zu den Stammgästen in Cannes: So gewann er etwa 2015 für »Der Wert des Menschen« die Trophäe als bester Schauspieler. Das Festival an der Côte d’Azur feiert dieses Jahr sein 75. Jubiläum. Es dauert vom 17. bis 28. Mai. (dpa/jW)