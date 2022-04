Arte für alle

Arte will noch mehr Europäer in ihren eigenen Sprachen ansprechen. Hierbei setzt der deutsch-französische TV-Sender zunächst auf untertitelte Sendungen im Netz. Aber noch in diesem Jahr wolle man wöchentliche Nachrichten auf Spanisch und Englisch produzieren, »damit jeder in seiner Sprache Arte folgen kann«, so Senderpräsident Bruno Patino am Mittwoch in Strasbourg. Einen Boykott russischer Kultur wegen des Krieges in der Ukraine schließt Arte derweil aus. »Wir sind ein Kultursender, ein Kulturmedium, und da ist es ganz klar, dass wir nicht boykottieren werden«, sagte Programmdirektorin Emelie de Jong. Arte feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum. (dpa/jW)