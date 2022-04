Palästinenser von Israels Armee getötet

Ramallah. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland ist am Mittwoch ein Palästinenser getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf Krankenhausangaben berichtete, starb der 21jährige durch einen Kopfschuss. Drei weitere Palästinenser seien bei den Zusammenstößen in Dschenin im Norden des Palästinensergebiets verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP einen »Antiterroreinsatz« in Dschenin. Zu möglichen Opfern äußerte sie sich zunächst nicht. Bei Einsätzen der israelischen Kräfte wurden nach AFP-Informationen seit dem 22. März 26 Menschen getötet. (AFP/jW)