»Ocean Viking« rettet 130 Bootsflüchtlinge

Rom. Die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat im zentralen Mittelmeer rund 130 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet. In der Nacht zum Mittwoch nahm die Crew der »Ocean Viking« vor der libyschen Küste etwas mehr als 70 Menschen bei bis zu drei Meter hohen Wellen von einem Schlauchboot an Bord, wie die Organisation auf Twitter schrieb. Am Mittwoch morgen holten die freiwilligen Helfer bei einer weiteren Rettung dann rund 60 Menschen auf das Schiff. Insgesamt hat die »Ocean Viking« damit zusammen mit den beiden Einsätzen von Sonntag und Montag 295 gerettete Migranten an Bord. (dpa/jW)