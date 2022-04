Russland und USA tauschen Gefangene aus

Moskau. Russland und die USA haben nach Angaben Moskaus einen seit langem diskutierten Gefangenenaustausch ausgeführt. Russland ließ den US-Amerikaner Trevor Reed frei und Washington den in den USA verurteilten Konstantin Jaroschenko, wie das russische Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Über den Austausch hatten US-Präsident Joseph Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Gipfeltreffen in Genf im vergangenen Jahr gesprochen. (dpa/jW)