Dänemark unterzeichnet Vertrag mit Kosovo

Kopenhagen. Dänemark hat mit dem Kosovo einen Vertrag zur Inhaftierung von ausländischen Abschiebehäftlingen in dem südosteuropäischen Staat unterzeichnet. Wie das dänische Justizministerium am Mittwoch mitteilte, wird damit der Rahmen dafür festgelegt, dass das EU-Land bis zu 300 Haftplätze im kosovarischen Gefängnis Gnjilane anmieten kann, um dort zur Abschiebung aus Dänemark Verurteilte unterzubringen. Es handle sich um ein »bahnbrechendes Abkommen«, das Kapazitäten in den überfüllten dänischen Haftanstalten sichere und den Druck von dänischen Gefängnisangestellten nehme, erklärte Justizminister Nick Hækkerup. Er hat den Vertrag ebenso unterzeichnet wie die kosovarische Justizministerin Albulena Haxhiu. Die Parlamente der beiden Länder müssen dem Vorhaben nun noch zustimmen. (dpa/jW)