Erfolg für Kriegstreiber

Nun also doch: Deutschland liefert Kiew schwere Waffen. Die ukrainischen Streitkräfte würden Flugabwehrpanzer vom Typ »Gepard« erhalten, die einst die Bundeswehr genutzt habe, teilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag auf der Waffenstellerkonferenz ihres US-Amtskollegen Lloyd Austin in Ramstein mit. Von bis zu 50 Stück war die Rede, die beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann eingelagert seien und nun für den Einsatz bereitgemacht würden. Eventuell kämen noch Schützenpanzer vom Typ »Marder« hinzu. Bisher hatte insbesondere die SPD versucht, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu vermeiden. Die Gefahr ist schließlich beträchtlich, dass der Westen von einer verdeckten zur offenen Kriegspartei wird und der Ukraine-Krieg zum Weltkrieg mutiert. In Ramstein führte jedoch der gewaltige Druck von Transatlantikern im In- wie im Ausland den Umschwung herbei.

Letztlich ist der Bundesregierung in den vergangenen Tagen ähnliches widerfahren wie der Regierung Frankreichs im September 2021, als die Vereinigten Staaten mit Großbritannien und Australien den AUKUS-Pakt schlossen. Dieser zerschlug faktisch die strategische Partnerschaft, die zuvor Frankreich mit Australien eingegangen war, um seine Interessen im Indischen und im Pazifischen Ozean durchzusetzen. Canberra schwenkte mit dem Pakt auf die US-Linie ein, Washington übernahm im »Indopazifik« die alleinige Führung auf westlicher Seite. Damit war klar: In einer Zeit, in der sich der Großkonflikt mit China immer weiter zuspitzt, duldet die Regierung von US-Präsident Joseph Biden strategisch keine innerwestlichen Rivalitäten mehr.

Ähnlich geht Washington jetzt im großen Machtkampf gegen Russland vor. Die militärische Hartnäckigkeit der Ukraine bietet dem Westen die unerwartete Chance, den russischen Streitkräften schwer zuzusetzen und Moskau zumindest machtpolitisch eine gravierende Niederlage zu bereiten. Damit hätten die USA nicht nur ihren russischen Rivalen auf absehbare Zeit geschwächt, sie hätten zudem ein anderes Problem gelöst, mit dem sich ihre Strategen schon lange Zeit herumschlagen: Ihr zentraler Machtkampf gegen China ist kaum zu gewinnen, wenn sie es neben der Volksrepublik zugleich mit Russland zu tun haben. Im Januar hatte das Wall Street Journal US-Regierungsmitarbeiter mit dem Plädoyer zitiert, man solle zwischen Moskau und Beijing einen Keil zu treiben suchen. Nun aber geht vielleicht mehr: Austin erklärte in Ramstein, er wolle Russland dramatisch »geschwächt sehen«, es also als Machtfaktor ausschalten.

Dazu braucht es allerdings aus US-Sicht auf westlicher Seite nicht nur die Bereitschaft zur Eskalation, sondern auch größtmögliche Geschlossenheit. Daher der enorme Druck auf Berlin, den Widerstand gegen die Lieferung schwerer Waffen aufzugeben. Als Speerspitze fungieren Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine für Washington. Noch am Montag hatte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) öffentlich vorgeführt – auf seine Warnung vor einem Weltkrieg mit der abfälligen Äußerung reagierend, Moskau sei »sehr gut darin, die jeweiligen Ängste in verschiedenen Ländern zu adressieren«. Schon zuvor hatten Repräsentanten der Ukraine vor allem die SPD attackiert – von Präsident Wolodimir Selenskij, der seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier mit einer demonstrativen Ausladung brüskierte, bis zu Botschafter Andrij Melnyk mit seinen bodenlosen Tiraden. Washington selbst setzte schließlich all dem die Krone auf, indem es seine Waffenstellerkonferenz nach Ramstein und damit auf deutsches Territorium verlegte.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Berlin hat in Ramstein den Widerstand gegen die Lieferung schwerer Waffen aufgegeben – und prompt lobte Austin gönnerhaft, das sei ein »bedeutender« Schritt, Deutschland sei »ein toller Freund und Verbündeter« der Vereinigten Staaten. Die Zusammenkunft auf einer Militärbasis stellte zudem – nicht nur – symbolisch klar: Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland ist ein Verhältnis des Krieges. Und das soll es nach dem Willen der rund 40 beteiligten Staaten auch bleiben: Die »Ukraine Defense Consultative Group«, wie sich das Treffen in Ramstein nannte, wird von nun an monatlich zusammenkommen und die weitere Aufrüstung der Ukraine organisieren. Im Grundsatz hat die Waffenstellerkonferenz auch schon die Zeit nach dem Ende des Krieges im Blick. Dann wird es aus westlicher Sicht darum gehen, die Ukraine so weit wie möglich als Prellbock gegen Russland zu stabilisieren und sie entsprechend zu bewaffnen. Austin bekräftigte in Ramstein noch, selbstverständlich stehe dem Land ein NATO-Beitritt unverändert offen.