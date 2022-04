Vier syrische Soldaten bei Luftangriff Israels getötet

Damaskus. Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind laut Berichten der syrischen Staatsmedien vier Soldaten getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Mittwoch berichtete, flog Israel am frühen Morgen Angriffe auf mehrere Stellungen nahe der Hauptstadt Damaskus. Dabei seien vier Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Außerdem sei Sachschaden entstanden. Seit dem Beginn des Kriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel Hunderte Luftangriffe auf Ziele dort geflogen. (AFP/jW)