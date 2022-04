Köpfe rollen in Kiew

Gleb Garanich/REUTERS Symbolpolitik gegen russischen Einmarsch: Sturz eines sowjetischen Denkmals in Kiew am Dienstag

Während die Ukraine sich ihrer sowjetischen Vergangenheit zu entledigen versucht, rücken russische Truppen im Donbass weiter vor. Zudem hat Russland laut eigenen Angaben nach der Zusage weiterer Rüstungslieferungen durch die USA, Deutschland und andere Länder eine »große Menge« westlicher Waffen in der Ukraine zerstört. Deren Präsident Wolodimir Selenskij verkündete in der Nacht zu Mittwoch, dass Russlands Ziel jedoch ohnehin ein »globaler Schlag gegen die Demokratie« sei und es praktisch niemanden mehr in der »freien Welt« gebe, der nicht verstanden habe, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nur der Anfang sei.

Für Aufregung in Europa sorgte derweil der Vollzug des von Moskau im März angekündigten Stopps von Gaslieferungen, sollte deren Bezahlung nicht in Rubel erfolgen. Vorgesehen ist, dass Kunden ihre Zahlungen weiterhin in Euro oder US-Dollar an die russische Gasprombank entrichten und das Finanzinstitut den Betrag in Rubel an den Gasversorger überweist. Polen und Bulgarien hatten sich dem verweigert – ihre Zahlung wäre am Dienstag fällig gewesen. Dem System angeschlossen haben sich bislang Ungarn und die Slowakei. Der Sprecher der russischen Präsidentschaft, Dmitri Peskow, betonte am Mittwoch erneut, dass es dadurch keinerlei Mehrbelastungen gebe, auch nicht durch Wechselkurse.

Aus der nicht anerkannten »Republik« Transnistrien – an der Grenze zur Ukraine gelegen – kamen derweil Vorwürfe, dass am Mittwoch ein Dorf mit einem großen Munitionslager von ukrainischem Gebiet aus beschossen worden sei. Nach Angaben des Innenministeriums gilt es mit rund 20.000 Tonnen Munition aus Sowjetzeiten als das größte Munitionsdepot in Europa. Das Lager wird von russischen Soldaten bewacht, von denen insgesamt 1.500 in Transnistrien stationiert sind. Die Regierung in Tiraspol rief einen 15tägigen »Terrorwarnzustand« aus. Bereits die zuvor erfolgten Angriffe auf das Ministerium für Staatssicherheit am Montag und zwei Explosionen an einem Funkturm am Dienstag hatte Tiraspol Kiew angelastet. Von dort hatte es geheißen, dass der russische Geheimdienst FSB Transnistrien in den russischen Krieg gegen die Ukraine hineinziehen wolle. Die russischen Truppen seien »in volle Gefechtsbereitschaft versetzt worden«, schrieb in einem am Dienstag abend auf Facebook veröffentlichten Bericht der ukrainische Generalstab. Moldaus Präsidentin Maia Sandu rief unterdessen dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Als »Erfolg« kann Kiew bereits verbuchen, dass in Transnistrien aufgrund der angespannten Lage die traditionelle Parade zum »Tag des Sieges« über Nazideutschland am 9. Mai abgesagt wurde. In der ukrainischen Hauptstadt selbst waren am Dienstag ebenfalls Nägel mit Köpfen gemacht worden. Auf Anweisung von Bürgermeister Witali Klitschko wurde beim Denkmal der Völkerfreundschaft eine Bronzeskulptur, die einen ukrainischen und einen russischen Arbeiter zeigte, vom Sockel geholt. Die beiden hielten ein sowjetisches Symbol mit der Aufschrift »Freundschaft zwischen den Völkern«. Klitschko erklärte die Entscheidung für die Demontage mit Moskaus »barbarischem Wunsch«, den ukrainischen Staat und die Ukrainer zu zerstören. Die Verwaltung erarbeite Pläne zur Zerstörung von etwa 60 Kiewer Denkmälern, die mit Russland bzw. der Sowjetunion zusammenhingen. Darüber hinaus gebe es Pläne zur Umbenennung von 460 Straßen und anderen Objekten.