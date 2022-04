Büro für »Neue Stärke« gekündigt

Erfurt. Der Neonazipartei »Neue Stärke« (NS) ist der Mietvertrag für ihre frisch bezogene Bundesgeschäftsstelle in Thüringens Landeshauptstadt gekündigt worden, wie der MDR am Montag online berichtete. Ihm sei zuvor nicht klar gewesen, welche Organisation sich in dem 25 Quadratmeter großen Büro zum 1. April eingemietet hatte, sagte der Chef der Eigentümerfirma dem Sender. Er habe den nicht von ihm geschlossenen Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt. (jW)