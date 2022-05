Terror aus der Luft

United Archives International/imago images Schutt und Asche: Die Ruinen Gernikas nach dem Bombenangriff der Faschisten (circa 1937)

Es war Markttag, als um 16.30 Uhr die Glocken der Stadt zu läuten begannen. Fliegeralarm. Das war im Laufe des Krieges bereits häufiger der Fall gewesen. Doch am 26. April 1937 sollte eintreten, was es bis dahin so noch nie gegeben hatte. In den kommenden Stunden würde ein flammendes Inferno über die baskische Stadt hereinbrechen. Mit Spreng- und Brandbomben legte die deutsche »Legion Condor« Gernika (spanisch: Guernica) in Schutt und Asche.

In den ersten Monaten nach dem Militärputsch unter Führung von General Francisco Franco im Sommer 1936 waren die faschistischen Regime Italiens und Deutschlands sogleich zur Hilfe geeilt. Mit Transportflugzeugen wurden die Putschistentruppen aus Spanisch-Marokko auf die Iberische Halbinsel gebracht. Nach Abschluss der bis dato größten Luftbrücke wurden die Flugzeuge vor Ort zu Bomberflugzeugen umgebaut.

Nazideutschland handelte bei diesem Vorhaben nicht uneigennützig, sondern verfolgte in Spanien konkrete ökonomische und geostrategische Interessen. Einerseits wurden Rohstoffe aus Spanien für die Aufrüstungsprogramme des Deutschen Reiches benötigt. Andererseits ermöglichte ein Einsatz in Spanien deutschen Militärs eine systematische Erprobung neuer Waffensysteme. Flugzeuge, neue Sprengkörper sowie Betriebsabläufe wurden auf diese Weise nach Aussagen von Hermann Göring im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 »im scharfen Schuss« getestet. Von Beginn der deutschen Intervention in Spanien an waren deutsche Militärs beteiligt.

Nach dem Ausbleiben militärischer Erfolge der Putschisten wie einer Eroberung Madrids hofften die Faschisten, im abgetrennten Nordteil der Republik einen Sieg erringen zu können. Mit Unterstützung der deutschen Luftwaffe und mit unvermittelter Härte und Grausamkeit begann nun der Angriff auf das Baskenland. Bei ihrem Vorgehen wurde dem Stab der »Legion Condor« von den Putschisten quasi freie Hand gelassen. Obwohl Gernika über keinerlei militärische Verteidigung verfügte, dauerte der Angriff, der in mehreren Wellen geflogen wurde, fast dreieinhalb Stunden an. Im Anschluß machte die »Legion Condor« im Tiefflug Jagd auf fliehende Menschen und Fahrzeuge.

Am Ende des Tages hinterblieb ein Bild des Schreckens. Mehr als siebzig Prozent der Gebäude waren völlig zerstört. Nach neueren Schätzungen bezahlten 1.000 bis 2.000 Menschen den Angriff mit ihrem Leben. Genaue Angaben über die Zahl der Todesopfer sind bis heute auch aufgrund des Kriegsverlaufs unmöglich. Im Ausland reagierte man geschockt auf das rücksichtslose Vorgehen der deutschen Luftwaffe. Zwar wurde auch im Deutschen Reich über die Angriffe berichtet. Allerdings verbreiteten die Medien die Lüge, »die Roten« hätten das »kulturelle Zentrum« der Basken bei ihrem Rückzug angezündet.

Nach der militärischen Niederlage der Spanischen Republik ging der Terror der franquistischen Putschisten weiter. An eine Aufklärung der Geschehnisse und ein Gedenken an die Opfer des 26. April 1937 war in Gernika viele Jahrzehnte lang nicht zu denken. Eine Aufarbeitung sollte erst nach dem Ende des Franquismus beginnen.

Die deutsche Luftwaffe setzte ihr mörderisches Treiben im Zweiten Weltkrieg fort. Dabei griff sie auf ihre gesammelten Erfahrungen aus der Bombardierung baskischer und spanischer Städte zurück. Diese wurden als Blaupause bei den Luftangriffen auf Städte wie Coventry und Warschau genutzt. Nach Kriegsende war in der jungen Bundesrepublik an eine Aufarbeitung der Verbrechen der »Legion Condor« nicht zu denken. Vielmehr machten ihre Angehörigen Karriere in der Bundeswehr oder saßen als Abgeordnete im Bundestag. Erst ab Mitte der 1980er Jahre begannen Initiativen mit der Aufarbeitung. Im niedersächsischen Wunstorf, einem der Standorte der »Legion Condor«, kämpfte der »Arbeitskreis Regionalgeschichte« trotz enormen Widerstands von Bundeswehr und Stadtrat für eine lokale Aufarbeitung sowie eine Städtepartnerschaft mit Gernika. Aufgrund politischen Drucks kam eine Städtepartnerschaft aber nicht zustande. Zu groß schien den politisch Verantwortlichen die Angst vor Schadensansprüchen der Basken.

Auf Bundesebene bemühten sich die Grünen-Politiker Petra Kelly und Gert Bastian bei der Bundesregierung für eine Geste der Wiedergutmachung. Ohne Erfolg. Der Berliner Initiative »60 Jahre Gernika – gegen das Vergessen« gelang es schließlich 1996/97, den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog für ein »Grußwort« an die Bewohner Gernikas zu gewinnen. Von einer Verantwortung der »Legion Condor« für den Angriff auf die Stadt sprach er jedoch mit keinem Wort. Bis zum heutigen Tag bleibt die Bundesregierung somit eine Erklärung über die deutsche Beteiligung an diesem Kriegsverbrechen schuldig.

Und so kämpft seit einigen Jahren in Berlin der Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf der Partei Die Linke gemeinsam mit der lokalen Sektion der Izquierda Unida für eine Umbenennung der Spanischen Allee. Nach dem Sieg im Spanien-Krieg hatte die Straße von Hitler zu Ehren der »Legion Condor« diesen Namen erhalten.

Und heute? Um den 26. April herum findet in Gernika wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Organisator ist die Plattform »Gernika Memoriaren Lekuko«, zu der auch die Gruppe »Gernika Batzordea« gehört. Am Dienstag sollte um 16.30 Uhr in Gernika eine Sirene den Beginn des Zeitpunkts der Bombardierung markieren, in Gedenken an die Opfer und das deutsche Kriegsverbrechen.