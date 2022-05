Waffenkammern in Boxberg entdeckt

Christoph Schmidt/dpa Vorbereitet: Beschlagnahmte Schusswaffen des Beschuldigten neben einem beschädigten SEK-Schild (Heilbronn, 21.4.2022)

Wegen der »besonderen Bedeutung der Sache« ermittelt derzeit die Bundesanwaltschaft gegen einen mutmaßlichen »Reichsbürger« aus Boxberg (Tauberfranken), einem Ort 120 Kilometer nördlich von Stuttgart. Der 54jährige Beschuldigte, bei dem es sich laut einer Mitteilung der »Autonomen Antifa Freiburg« vom Donnerstag um den Solaranlagenbauer Heiko A. handelt, sitzt in Untersuchungshaft. Während der Razzia in seinem Wohnhaus am Mittwoch vergangener Woche hatte der Mann das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet. Dabei sei nach Polizeiangaben ein Beamter in beide Beine getroffen worden.

Die Polizei wollte das Haus durchsuchen, um eine Glock-Pistole einzuziehen, deren Besitz dem Mann die Stadt Bad Mergentheim 2006 erlaubt hatte, wie die Stuttgarter Nachrichten am Montag online berichteten. Demnach hatte jedoch das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises die Erlaubnis im vergangenen Jahr widerrufen, weil der Mann den Beamten »suspekt« geworden sei. Schon vor dem Polizeieinsatz hatte das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz den 54jährigen im Visier, wie die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag berichtete.

Vor der Übernahme durch die Bundesanwaltschaft führte die Staatsanwaltschaft Mosbach die Ermittlungen. Diese hatte dem Festgenommenen versuchten Mord mit Körperverletzung sowie den unerlaubten Besitz einer Kriegswaffe vorgeworfen. Der Mann sei wegen Gewaltdelikten vorbestraft, erklärte die Polizei am Donnerstag.

Das Haus hatte während des Schusswechsels Feuer gefangen und brannte ab. In den Überresten seien zwei begehbare Waffenkammern mit Schnellfeuergewehren, Kriegs- sowie Handfeuerwaffen gefunden worden, dazu eine große Menge Munition. Des weiteren seien Stichwaffen und Nazidevotionalien sowie eine Cannabisplantage beschlagnahmt worden. Auf dem Boden des Wohnzimmers sei laut Stuttgarter Nachrichten ein Maschinengewehr plaziert gewesen, in dem ein Gurt mit Patronen eingelegt gewesen sei. In vielen der verkohlten Zimmer hätten Kriminalisten griffbereite Kalaschnikow-Sturmgewehre sowie geladene Magazine gefunden.

Auf dem durchsuchten Gelände befinden sich drei Gebäude, wie der SWR am Freitag berichtete. Fotos zeigen die Außenfassade von zwei der Häuser. An ihnen hängen circa zwei Meter große, rote Symbole, eines in Form der nordischen Týr-Rune. Unter Neonazis und Anhängern einer »weißen Vorherrschaft« sind sogenannte Wikingersymbole verbreitet. Der Sender erinnerte in seinem Bericht daran, dass in dem Dorf in den vergangenen Jahren immer wieder Rechtsrockkonzerte veranstaltet worden waren.