»Der Feminismus als politische Bewegung«. Vortrag und Diskussion. Das Antifacafé legt nach langer Pause einen Neustart hin. Die Reihe zur linken Gesellschaftskritik beginnt mit einem Vortrag von Imke Schmincke zu Entwicklungen, Themen und Kontroversen des Feminismus. Heute, 27.4., 20 Uhr, München, »Kafe Marat«, Thalkirchnerstr. 102. Veranstalter: »Kafe Marat«

»›Rigaer 78‹ Hausgeburtstag«. Mit Konzerten, Torte und Sekt. Freitag, 29.4., 21 Uhr, Berlin, »Kneipe im Gefahrengebiet«, Rigaer Str., und Sonnabend, 30.4., 15 Uhr, Kundgebung und Straßenfest, zwischen Samariterstr. und Silvio-Meier-Str. Veranstalter: »Rigaer 78«

»Kein Freund, kein Helfer – against racial profiling and police violence – am Kotti und überall!« Kundgebung mit Livemusik gegen die geplante Polizeiwache am Kotti. Sonnabend, 30.4., 16 Uhr, Berlin, Kottbusser Tor. Veranstalter: Bündnis gegen Polizeiwache am Kotti

»Take back the night!« Feministische Demo gegen Sexismus und patriarchale Gewalt. Sonnabend, 30.4., 20 Uhr, Berlin, Mauerpark, Eingang Bernauer Str. Veranstalter: »Take back the night!«

»Internationalistisches Straßenfest und revolutionäre 1.-Mai-Demonstration«. Wir demonstrieren gegen Krieg, Militarisierung und Imperialismus. Sonntag, 1.5., Nürnberg, Auftaktkundgebung: 11.30 Uhr, Ecke Bauerngasse/Gostenhofer Hauptstraße. Straßenfest: ab 14.30 Uhr, Müllnerstr. Veranstalter: Organisierte Autonomie