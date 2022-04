Rotlicht: Vansittartismus

KHARBINE-TAPABOR/imago images Eine Linie von Bismarck zu Hitler – Karikatur aus dem britischen Satiremagazin Punch (21.9.1938)

Am 8. Mai 1942 veröffentlichte der nach Großbritannien exilierte Kritiker Alfred Kerr in der Zeitschrift Aufbau einen Aufsatz, in dem er sich die Frage vorlegte, wie mit Deutschland nach der Niederlage des Faschismus umzugehen sei. Die Antwort fiel eindeutig aus: »Es gibt eine Lösung: eherner Zwang von außen. (…) Ein Volk, das sich fast ein Jahrzehnt lang leiten ließ von einem den Bestand der Erde bedrohenden Eitelkeitsgauner mit halbweicher Birne; von einem in letztem Tiefstand prahlenden Bluträuscher; (…) – mit einem solchen Volk ist kein Staat zu machen; sondern sein Staat muss von anderen gemacht werden. Von sittlichen Außenmächten.« Kerrs Äußerung sorgte innerhalb des Exils für Empörung. Der Publizist Heinrich Fraenkel warf ihm vor, sich rückhaltlos den Positionen von Robert Gilbert Vansittart angeschlossen zu haben.

Der Name Vansittart war seit der Veröffentlichung von dessen auf Beiträgen im Rundfunk der BBC basierender Schrift »Black Record: Germans Past and Present« im ­Januar 1941 in aller Munde. In der kleinen Broschüre, die es bis Ende des Jahres auf sieben Auflagen mit mehr als einer halben Million ­Exemplaren brachte, forderte der britische Diplomat im Ruhestand eine kompromisslose Unterwerfung der Deutschen. Der scharfe Kritiker der Appeasement-Politik, der zu Beginn der 1930er Jahre als höchster Beamter im Londoner Außenministerium tätig gewesen war, hatte bereits im Mai 1930 in einem Memorandum vor Deutschlands langfristigen Zielen gewarnt: »Rückgewinnung« der nach 1918 verlorenen Kolonien, »Anschluss« Österreichs, Wiederaufrüstung und eine Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze. In seiner Schrift führte der Antideutsche avant la lettre aus, dass der Nationalsozialismus »die logische Konsequenz der deutschen Geschichte« sei. Die Deutschen seien »a race of hooligans«. Seit langem habe man dem deutschen Volk beigebracht, Kriege als unvermeidlich und heilsam zu betrachten. Gewalt und Betrug, das sei die »old german gospel« schon seit dem Mittelalter. Die Demokratie habe sich in Deutschland nie wirklich durchsetzen können, weshalb alle human denkenden Deutschen Gefahr liefen, von ihren eigenen Landsleuten erschlagen zu werden. Neid, Selbstmitleid und Grausamkeit ­seien die hervorstechenden deutschen Eigenschaften. Um sich vor künftigen Aggressionen zu schützen, wäre es daher dringend nötig, Deutschland nach dem Kriege zu demilitarisieren und die Deutschen klein zu halten.

Die Bezeichnung Vansittartismus wurde von den Gegnern Vansittarts aufgebracht, die diesem vorwarfen, den Nazis in die Hände zu spielen. So trug eine der Entgegnungsschriften Fraenkels den Titel »Vansittart’s Gift to Goebbels«. Die Argumentation des Briten laufe darauf hinaus, die Grundannahmen der Nazipropaganda zu bestätigen, dass Hitler und das deutsche Volks eins seien, so Fraenkel. Das sahen auch viele andere, vor allem linke Exilanten so. Willy Brandt warf Vansittart aus dem schwedischen Exil heraus gar vor, dass dessen Thesen der »Rassenlehre sehr nahe verwandt« seien. Was eine solche Kritik freilich übersah, war, dass sich Vansittarts Ausführungen in erster Linie an die britische Öffentlichkeit richteten, die in Teilen noch immer der Auffassung war, der im Sommer 1940 begonnene Krieg gegen England sei eigentlich ein »Unfall«, da Hitler doch stets versucht habe, die Freundschaft Großbritanniens zu gewinnen, wie etwa der ehemalige Botschafter in Berlin, Sir Nevile Henderson, verbreitete.

In den Kollektivschulddebatten nach 1945 tauchte der Vorwurf des Vansittartismus vor allem seitens der Verteidiger der sogenannten inneren Emigration immer mal wieder auf, spielte aber letztlich nur eine Nebenrolle. Die von Vansittart gezogene lange Linie von Luther bis zu Hitler indes findet sich in zahlreichen Nachkriegstexten zur Frage der deutschen Schuld, etwa in Alexander Abuschs 1945 veröffentlichtem Bestseller »Irrweg einer Nation«.