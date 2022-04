Rache ist Blutwurst

Aidan Monaghan/Focus Features/AP Wikingerliebe ist dicker als Wasser – Anya Taylor-Joy als Olga und Alexander Skarsgård als Amleth

Lieben Sie die Wikinger? Können Sie sich noch an ihren letzten Besuch erinnern? Widerstand war mal wieder zwecklos, und erstaunliche Dinge sind getrieben worden. Freunde des unsterblichen Trash schätzen möglicherweise noch immer »The Long Ships« (deutscher Titel »Raubzug der Wikinger«) mit Richard Widmark und Sidney Poitier aus dem Jahr 1964. Da bediente man sich kräftig im Imaginationsarsenal der romantischen Welt: Zum einen gab es die berüchtigten Langschiffe der Wikinger, zum anderen ihr Reiseziel, einen phantastischen Orient der lockenden Schätze und ausgeklügelten Grausamkeiten (zu weiten Teilen in Belgrad nachgestellt). Die Wikinger und der Orient haben den ihnen gemeinsamen Vorteil, dass es sie vermutlich nie richtig gegeben hat. »Wikinger« ist ein nebulöses Konzept, dem im Skandinavien des 9. und 10. Jahrhunderts wohl weit anderes entsprach als im romantischen England des 19. Jahrhunderts. In den altenglischen Chroniken sind damit zunächst »räuberische Gesellen« gemeint.

Geschenkt. Den Wikingerfilm muss das nicht kümmern. Im Gegenteil: Der Wikingerfilm ist aus gutem Grund wieder da. »The Northman« von Robert Eggers ist das neueste Beispiel für eine freundliche Aufnahme der Wikinger. Tenor: Rachegemetzel, schonungslos, kompetent und kaum schwerfällig. Regisseur Eggers debütierte 2015 mit dem literarischen Horrorschlock »The Witch«: Blutbeschmierte blonde Töchter, bankrotte Väter und panische Ziegenböcke bekamen als Lektüreanweisung allerhand historische Dokumente aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit auf den Weg.

Sein dritter Film »The Northman« ist nicht weniger literarisch. Da geht es nicht einfach nur um irgendeinen Wikinger, der in der normannischen Cafeteria Metzelsuppe, Blutpudding und Sülze bestellt hat, weil er auf der Suche nach dem Racheschwert im Baum des Lebens (»Waffenlos bin ich«) entsprechend Appetit bekommen hat, sondern es geht hoch ran: Hamlet.

Zumindest an eine Quelle der Saga. Die 1219 lateinisch verfasste »Dänische Nationalgeschichte« des Saxo Grammaticus spricht von einem gewissen Amlethus, Sohn des wilden Wikingers Horwendillus und der Königstochter Gerutha. Der wilde Wikinger wird von seinem neidischen Bruder Fengo getötet. Der mörderische Onkel nimmt seine Schwägerin zur Frau und möchte sich auch des unliebsamen Neffen entledigen.

Um zu überleben, muss Amlethus sich tarnen. So wie sein späterer literarischer Nachfahre Hamlet sich mit der elisabethanischen Modekrankheit Schwermut tarnt, tut es sein ­Urvater mit Schmutz und Demenz. »Er bespritzte sich mit Unflat und ekelhaftem Dreck, und sein mit Jauche beschmutztes Gesicht trug die lächerliche Blödigkeit des Schwachsinns zur Schau.«

Amlethus ist allerdings alles andere als ein harmloser Idiot. Leichen pflastern seinen Weg, und er begeht auch nicht die Unvorsichtigkeit, sie im Keller zu stapeln: »Den Leichnam zerhieb er in Stücke, kochte diese in siedendem Wasser, schüttete sie durch das offene Loch des Abtrittes, damit die Schweine sie bis aufs Gebein verschlingen konnten. Dann bestreute er die armseligen Gebeine mit faulendem Kot.«

Diese Stelle der Chronik des Saxo Grammaticus bildet das ästhetische Programm von »The Northman«. Eine unhintergehbare Lektion der Literaturgeschichte: Am Anfang war das Gemetzel, wahlweise die Demenz oder die Scheiße.

Stellen Sie sich Hamlet – Amleth (Alexander Skarsgård) – als einen glücklichen Wikinger vor (Mord, Rache, Schwimmen in kalter See, siegreich in archaischen Vorformen des Eishockeys, in den Spielpausen hört er Metal), der kein Interesse für Bühnenregie und Schauspielkunst hat. Auch für komplexe Rhetorik, doppelte Böden und Maulwurfsgänge hat er nicht viel übrig. Seine Freundin ist auch keine Wasserleiche, sondern eine patente und – soweit man im 9. Jahrhundert davon sprechen kann (aber auch das ist so eine Wikingergeschichte) – »russische« Zauberin. Olga aus dem Birkenwald (Anya Taylor-Joy) wird sie genannt. Die Liebe wird mit Brandeisen und Birkenwasser geschmiedet.

Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Von Island nach »Russland« (wo die Wikinger in den 870ern siedelten und ihren Sklavenvorrat auffrischten). Zurück nach Island zum Hof des mörderischen Onkels – Fjölnir der Bruderlose (Claes Bang) – und der verräterischen Mutter Gudrun (Nicole Kidman). Nachdem er zur Vorbereitung ein wenig als Sklave auf dem Bauernhof gearbeitet hat und ein paar Ironien frei nach der John-Updike-Version des Stoffes (»Gertrude und Claudius«) ihm kaum entgehen konnten, sieht der Wikinger-Hamlet unter isländischen Vulkanen das Naheliegende: rot.