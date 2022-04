Israelische Armee erschießt Palästinenser

Ramallah. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland ist ein Palästinenser erschossen worden. Der 20jährige sei in einem Flüchtlingslager nahe der Stadt Jericho nach einem Kopfschuss seinen Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Das israelische Militär erklärte, die Soldaten seien bei einem »Antiterroreinsatz« in dem Flüchtlingslager von Dutzenden Menschen angegriffen worden. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA wurden drei weitere Männer bei der nächtlichen Razzia verletzt. (AFP/jW)