Einreiseversuche nach Polen gestiegen

Warschau. Nach Angaben der polnischen Grenzbehörde haben in den vergangenen Wochen erneut mehr Geflüchtete versucht, »illegal« aus Belarus nach Polen zu gelangen. Allein am Montag hätten 103 Menschen die Grenze überqueren wollen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Darunter seien Staatsbürger Jordaniens, Marokkos und des Senegal gewesen. Den Angaben zufolge haben in den vergangenen Wochen täglich zwischen 40 und 120 Personen versucht, von Belarus aus nach Polen zu gelangen. (dpa/jW)