Sri Lanka verkauft »Goldene Visa«

Colombo. Sri Lanka will zur Auffüllung seiner Devisenreserven sogenannte Goldene Visa für 100.000 Dollar pro Stück verkaufen. Ein solches Visum für umgerechnet 94.000 Euro gewähre eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für den südasiatischen Inselstaat für die Dauer von zehn Jahren, teilte die Regierung am Dienstag mit. Wer mindestens 75.000 Dollar für ein Haus oder eine Wohnung ausgibt, bekommt demnach ein Fünf-Jahres-Visum. Dieser Plan werde dem Land in der schlimmsten Finanzkrise seiner Geschichte helfen, sagte Medienminister Nalaka Godahewa. Die Einwohner leiden seit Wochen unter einem Mangel an Lebensmitteln, Treibstoffen und Medikamenten sowie unter Stromausfällen und einer immensen Inflation. (AFP/jW)