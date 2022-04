Nordkorea will Nuklearstreitkräfte stärken

Pjöngjang. Der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, hat die Stärkung der Nuklearstreitkräfte des Staates angekündigt. »Wir werden weiterhin Schritte unternehmen, um die nuklearen Fähigkeiten unseres Landes so schnell wie möglich zu stärken und zu entwickeln«, sagte er laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag bei einer Militärparade in Pjöngjang. Die Waffen sollten in erster Linie der Abschreckung dienen: »Die grundsätzliche Aufgabe unserer Atomstreitkräfte ist die Kriegsabschreckung, aber unsere Atomwaffen können nicht nur an eine einzige Aufgabe gebunden sein«, sagte Kim. Das Land hat die Modernisierung seines Militärs in den vergangenen Jahren weiter vorangetrieben und 2022 eine ganze Reihe von Waffentests vorgenommen. Das Militär feuerte dabei auch erstmals seit 2017 wieder eine Interkontinentalrakete ab. (AFP/jW)