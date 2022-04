Sieg statt Frieden

Boris Roessler/dpa Waffengeschäfte in der US-Exklave Ramstein Air Base: Ministerin Christine Lambrecht (SPD, l.) unter anderem mit Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister (3. v. r.)

Immer deutlicher tritt er zutage: der Wille Washingtons, den Krieg in der Ukraine zu einem Sieg der »freien Welt« gegen Russland zu führen. Dazu berief US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag Minister aus 40 Staaten auf die Ramstein Air Base – Ausgangspunkt für den US-Drohnenkrieg und Kommandoquartier der NATO in Rheinland-Pfalz. »Wir sind hier, um der Ukraine zu helfen, den Kampf gegen Russlands ungerechte Invasion zu gewinnen und die Verteidigung der Ukraine für die Herausforderungen von morgen aufzubauen«, so Austin. Bei der Pressekonferenz am Montag nach seinem Besuch in Kiew mit US-Außenminister Antony Blinken, war ihm noch ein Freudscher Versprecher unterlaufen: »Wir … sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben.« Dafür sollte nun beim gemeinsamen Treffen gesorgt werden – und Berlin lieferte. Die USA hatten bereits am Montag weitere 700 Millionen US-Dollar für die Hochrüstung der Ukraine zugesagt.

Während innenpolitisch noch um den richtigen Antrag für die Lieferung schwerer Waffen gerungen wird, gab Berlin grünes Licht für Panzerlieferungen aus Industriebeständen; Profiteure sind die Konzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag angesichts begrenzter Bundeswehr-Bestände erklärte: »Deshalb unterstützen wir, wenn die Industrie direkt an die Ukraine liefert. Die Ukraine bestellt, und Deutschland bezahlt.« Konkret geht es zunächst um 50 ausgemusterte »Gepard«-Panzer zur Luftabwehr aus KMW-Beständen. Der Rüstungskonzern hatte bereits kurz nach dem russischen Einmarsch um die Genehmigung zur Ausfuhr gebeten. Dem kam die Bundesregierung am Montag nach. Laut Welt will KMW zudem 100 »Panzerhaubitzen 2000« liefern. Rheinmetall hat Kiew nach dpa-Angaben die Lieferung von 88 gebrauchten »Leopard«-Kampfpanzern angeboten, inklusive Werkzeug, Ersatzteilen, einem Servicestützpunkt und Munition sowie einer entsprechenden Ausbildung. Auch Lambrecht kündigte an, ukrainische Truppen an Artilleriesystemen in der BRD zu schulen.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte derweil die Debatte über Waffenlieferungen als unehrlich. »Es gibt nicht einen Panzer der NATO in der Ukraine und auch kaum schwere Waffen«, sagte Bartsch am Dienstag in Berlin. Er hoffe auf einen Waffenstillstand, denn die Gefahr einer Eskalation »bis hin zu einem Weltkrieg, die ist eben nicht von der Hand zu weisen«. Auch UN-Generalsekretär António Guterres, der in Moskau zu Besuch war, forderte zum Auftakt des Treffens mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, »alles Mögliche« zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen zu beenden: Dialog und eine Waffenruhe seien nötig, um die Bedingungen für eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden.

Für Lawrow steht jedoch die fortgesetzte Aufrüstung Kiews einer Entspannung der Lage entgegen. »Wenn das so weitergeht, werden die Verhandlungen wohl kaum ein Ergebnis bringen«, so der Außenminister in Moskau. Zudem seien die westlichen Waffenlieferungen weiterhin legitimes Ziel russischer Angriffe. Mit Blick auf die USA kritisierte er, dass es im Westen nun nur darum gehe, Russland zu besiegen. Schon am Montag hatte er in einem Fernsehinterview vor den Risiken eines Atomkriegs gewarnt und erklärt: »Ich möchte nicht, dass sie künstlich aufgebläht werden.«