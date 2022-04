IG BAU: Steuersenkung für Sozialwohnungsbau

Frankfurt am Main. Die IG BAU fordert für den sozialen Wohnungsbau eine Mehrwertsteuersenkung. In einer Mitteilung vom Wochenende verlangte die Gewerkschaft für den sozialen Wohnungsbau die Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes auf zunächst sieben und dann null Prozent. Neubaukosten für Sozialmietwohnungen müssten spürbar gesenkt werden. IG-BAU-Vorsitzender Robert Feiger begründete dies mit zunehmenden Anforderungen durch ansteigende Baumaterialpreise und gewachsenen Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine. Das »soziale Drama auf dem Wohnungsmarkt« werde sich »ganz sicher weiter verschärfen«, so Feiger. Bauunternehmen sollten keine Profiteure einer niedrigen oder »Null-Steuer-Politik« werden; mit Steuervorteil gebaute Wohnungen eine dauerhafte Sozialbindung erhalten. (jW)