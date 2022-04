Hungerspiele bei Ford

KAI FOERSTERLING/EPA/dpa Schraube locker: Der Ford-Konzern spielt Beschäftigte zweier Werkstandorte gegeneinander aus

Was sind Menschen bereit aufzugeben, um Arbeitsplatz und Einkommen zu erhalten? Dieser Frage scheint Autobauer Ford mit Sitz in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan nachzugehen, lässt er doch aktuell im Zuge der Umstellung der Produktion auf Elektrofahrzeuge zwei seiner Fabrikstandorte in Europa, der eine in Spanien und der andere in Deutschland, um schlechte Arbeitsbedingungen konkurrieren. Die für die Beschäftigten schlechteren Konditionen dürften für den Konzern am billigsten herauskommen. Ende 2025 könnte entweder dem Ford-Standort in Almussafes bei Valencia oder dem in Saarlouis im Saarland die Schließung drohen. Die spanische Presse nannte das intrigante Spiel des US-Konzerns unlängst einen »Schönheitswettbewerb«.

Geraten die Menschen in Panik, geben sie eine Menge Rechte auf, wie die Gewerkschaft Union General de Trabajadores (UGT) bewies. Die Gewerkschaft hatte Ende Januar in der Europazentrale des Konzerns in Köln einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt, der schlechtere Konditionen für das Werk in Valencia und sogar Lohnkürzungen vorsieht. Weil die Gewerkschaft in der 46 Jahre alten Fabrik von Almussafes Tausende Arbeitsplätze in Gefahr sieht, handelte die UGT mit Ford Bedingungen aus, die die Beschäftigten deutlich zu spüren bekommen.

Das Mitte April von Ford und UGT unterzeichnete Abkommen sieht vor, die Löhne der Beschäftigten für die nächsten vier Jahre einzufrieren. Bei einer Inflation von derzeit nahezu zehn Prozent in Spanien bedeutet dies einen deutlichen Reallohnverlust. Bis Ende 2026 dürfte dies für die Beschäftigten einen Kaufkraftverlust von rund 20 Prozent bedeuten. Nach dem Abkommen dürften die Beschäftigten womöglich bis zu elf Tage pro Jahr mehr arbeiten: Neben einer Steigerung des täglichen Arbeitspensums um 15 Minuten werden den Lohnabhängigen vier Tage Urlaub gestrichen. Außerdem sollen die Beschäftigten an bis zu 18 Samstagen im Jahr arbeiten, an acht dieser Wochenendschichten soll kein Zuschlag gezahlt werden. Auch über Nacht soll in der Fabrik nun »flexibel« geschuftet werden.

Zu Beginn des Jahres waren bereits mehr als 4.500 der rund 6.000 Ford-Beschäftigten in Valencia mehrere Wochen in Kurzarbeit geschickt worden. Das Unternehmen hatte beim spanischen Arbeitsministerium angegeben, nicht genügend Halbleiter zur Verfügung zu haben, um die Produktion auf gewöhnlichem Niveau zu halten. Im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten bereits mit ständig wechselnden Plänen von Produktion, Arbeitszeit und Lohn leben müssen. Rund 1.000 Kollegen wurden bereits entlassen oder in Frührente geschickt. An Ford hängen längst nicht nur die Arbeitsstellen im Werk – die Zulieferer des Standortes machen rund 30.000 Arbeitsplätze in der Region aus.

In Spanien werden nach Deutschland die meisten Autos produziert. Neben Ford unterhalten dort VW, Mercedes und Renault Standorte. In der Bundesrepublik hat Ford angekündigt, in seinem Kölner Werk Elektroautos bauen zu wollen. Zwei Milliarden US-Dollar (etwa 1,86 Millionen Euro) sollen investiert werden, damit das Werk in der Lage ist, die neuen Modelle herzustellen. Die Zukunft der Fabrik in Saarlouis ist derweil ungewiss. Als Grund für die Pläne hatte Ford angegeben, in Europa im vergangenen Jahr rund 154 Millionen Dollar Verluste eingefahren zu haben. Auch die Umstrukturierung hin zur Elektromobilität wird als Ausrede genutzt, um bei den Beschäftigten zu kürzen. Wie der Europachef Stuart Rowley Anfang des Monats mitteilte, sollen bis 2035 alle Autos von Ford elektrisch betrieben werden, bis 2024 bereits drei verschiedene Modelle in Europa produziert werden. 2026 sollen 600.000 Elek­troautos aus den Ford-Werken in der EU vom Fließband rollen. Im Sommer will der US-Konzern entscheiden, welche Fabrik geschlossen werden soll.