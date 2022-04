Saatgut für alle

Barry Malone/REUTERS Bauen Nahrungsmittel an, hungern trotzdem: Kleinbauern und Landarbeiter im globalen Süden (Addis Abeba, 21.10.2009)

Krise, Krieg und Kapitalismus – eine Folge: immer mehr Hunger im globalen Süden. Kürzlich veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Zahlen. Denen zufolge sind weltweit rund 811 Millionen Menschen unterernährt, zirka 80 Prozent davon selbst Lebensmittelproduzenten. Es klingt paradox, aber jene, »die die Welt ernähren, hungern am meisten«, sagte der Pressesprecher des »Food First Informations- und Aktionsnetzwerks« (FIAN), Marian Henn, am Montag gegenüber jW. Die »landläufige Debatte zur Hungerbekämpfung« werde dabei oft auf Maßnahmen von Produktivitätssteigerungen verengt.

Nur: »Hunger ist fast immer das Resultat von Marginalisierung und Diskriminierung von Kleinbauern und Landarbeitern«, weiß Henn. Das bedeutet: Nahrungsmittel sind weltweit ausreichend verfügbar. Zumal jährlich bis zu 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen würden. Die Essensfrage ist – bekanntlich – eine der Verteilung und des Zugangs. Vor allem für Frauen.

Den Handlungsdruck auf politisch Verantwortliche wollen bäuerliche, entwicklungspolitische und Menschenrechtsorganisationen nun verstärken. Konkret den auf das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unter Cem Özdemir (Grüne). »Wir erwarten vom Minister einen Paradigmenwechsel«, so Marita Wiggerthale, bei Oxfam Deutschland für Welternährung und globale Agrarfragen zuständig, am Montag gegenüber jW. Ernährungssouveränität und Agrarökologie sollten seitens des BMEL »zum Leitbild« erklärt werden. Das bedeutet? »Abhängigkeiten reduzieren.« Anders ausgedrückt: »faire Märkte« schaffen, krisensichere Getreidespeicher und Saatgutbanken fördern. »Scheinlösungen« brauche es dabei nicht, sagte Lena Bassermann am vergangenen Freitag zu jW. Schon gar nicht »zu Lasten Betroffener anderer Krisen«, betonte die Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft von Inkota. Hart erkämpfte Nachhaltigkeitsstandards und -ziele dürften nicht einer »vermeintlichen Ernährungssicherheit« geopfert werden. Biodiversität, Klimagerechtigkeit und Gesundheit der Weltbevölkerung seien existentielle Menschheitsaufgaben und ließen sich nur fernab der Interessen von Agrarmultis realisieren.

Im Kern müsse das BMEL die seitens der EU-Kommission im Mai 2020 vorgestellte Farm-to-Fork-Strategie (kurz F2F-Strategie) »zügig vorantreiben«, forderte Wiggerthale weiter. Diese F2F-Strategie sieht vor, bis 2050 ein nachhaltiges, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem in der EU zu etablieren. Absolut dringend – Wiggerthale: »Jeden Tag werden in der EU 10.000 Tonnen Weizen im Tank verbrannt, das entspricht 15 Millionen Broten.« Die Konsequenz könne nur lauten: Sofortiges Verbot der Beimischung von Agrarkraftstoffen, die aus Ölpflanzen und Getreide gewonnen werden.

Allein, es geht um mehr. Eine Sondersitzung des Welternährungsausschusses (CFS) der FAO in Rom unter anderem. Dafür müsse sich Özdemir umgehend einsetzen, forderten Vertreter aus der entwicklungspolitischen Bewegung unisono. Sein Ministerium hielt sich am Montag auf jW-Anfrage bedeckt. Schickte bis Redaktionschluß eine Pressemitteilung, vierzehn Tage alt. Darin steht: Der CFS müsse eine wichtige Funktion übernehmen, »um sich über grundsätzliche strukturelle Fragen hinsichtlich der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik weltweit auszutauschen.« Nichtssagend. Keine Initiative vom BMEL also.

Abhilfe, ein wenig zumindest, könnte die Umsetzung der von den Vereinten Nationen im Dezember 2018 verabschiedeten »Deklaration zum Schutz der Rechte von Bäuerinnen und Bauern und anderen Menschen, die auf dem Land arbeiten« (UNDROP) schaffen. »Wir erwarten von der Bundesregierung die Beauftragung einer Behörde, die die Implementierung von UNDROP koordiniert und überwacht«, erklärte jüngst Gertrud Falk vom FIAN. Das dürfte dauern. Landraub, Saatgutmonopole, Spekulationen an Getreidemärkten samt Preisexplosionen – sprich, die Stärkung kleinbäuerlicher Rechte im globalen Südens steht nicht auf der Agenda. Weder beim Kabinett, noch beim BMEL. Kein Wunder: Die BRD hatte sich bei der Abstimmung über die Deklaration enthalten.