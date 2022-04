Markus Scholz/dpa Demonstration in Hamburg im August 2021

Das Umverteilungsbündnis »Wer hat, der gibt« rief am Montag zur Demonstration am 1. Mai in Hamburg auf:

»Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten!« – unter diesem Slogan ruft das Umverteilungsbündnis »Wer hat, der gibt« zum Protest am 1. Mai auf. Der Demonstrationszug startet um 13 Uhr an der Elbphilharmonie und zieht von dort aus durch die Hamburger Hafencity in Richtung Warburg-Bank an der Binnenalster.

Das Bündnis fordert sozial gerechte Antworten auf die großen Krisen der Gegenwart. Seien es der planetare Klimakollaps, die sich rasant entwickelnde Inflation oder die Coronapandemie – die Kosten tragen bislang stets diejenigen, die sich das gute Leben ohnehin längst nicht mehr leisten können. Diese Schieflage wollten SPD und Bündnis 90/Die Grünen laut Wahlkampfversprechen 2021 grundlegend ändern. Ein halbes Jahr später heißt es nun aus den Führungsriegen beider Parteien, Umverteilungspolitiken seien schlichtweg nicht drin – zu groß die Abhängigkeit von der FDP, zu fragil die Energiesicherheit der Republik, zu angespannt die Wirtschaftslage. Dafür gibt es selbst aus der Opposition Zustimmung. Jüngst verkündete CDU-Chef Friedrich Merz, der Höhepunkt des gesellschaftlichen Wohlstandes sei überwunden, und stimmte Teile der Bevölkerung damit auf schwere Zeiten ein.

Im Hamburger Nobelviertel Hafencity ist von dieser Krisenstimmung nichts zu spüren. »Die Hafencity ist ein Problemviertel«, sagt »Wer hat, der gibt«-Sprecherin Carlotta Schmidt. »Sie ist ein Paradebeispiel für Stadtpolitik, die an den Bedürfnissen der Reichen ausgerichtet ist und den Großteil der arbeitenden Bevölkerung außer acht lässt.« Allein der Bau der Elbphilharmonie, Prestigeprojekt und Aushängeschild des Viertels, hat rund 866 Millionen Euro verschlungen. Neu gebaute Wohnungen kosten oftmals Dutzende Millionen Euro oder werden für Tausende Euro im Monat vermietet. »Am 1. Mai, dem Tag der Arbeiter*innen, wollen wir uns den gesellschaftlichen Missständen geeint entgegenstellen und für solidarische Krisenantworten einstehen. Denn so, wie es aktuell ist, kann es nicht mehr weitergehen!« so Schmidt. (…) Bereits am 29. April um 18 Uhr lädt das Bündnis zu einer Vorabaktion auf dem Schulterblatt vor der Roten Flora unter dem Motto »Symphonien der Umverteilung« ein.