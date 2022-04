Elf Tote nach Bootsunglück in Japan

Tokio. Nach einem Bootsunglück im Norden Japans haben die Behörden ein elftes Todesopfer bestätigt. Die Küstenwache vermeldete am Montag morgen, dass sie die Leiche eines Kindes geborgen habe. Zuvor hatten die Behörden zehn Tote gefunden. Die Suche nach den Vermissten ging unterdessen weiter, doch die Hoffnungen, nach mehr als einem Tag noch Überlebende zu finden, schwanden angesichts eisiger Temperaturen zusehends. Das Ausflugsboot »Kazu 1« hatte nach Angaben der Behörden am Sonnabend mittag einen Notruf abgesetzt. An Bord waren zwei Crewmitglieder und 24 Passagiere, darunter zwei Kinder. (AFP/jW)