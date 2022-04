Rakete von Libanon aus auf Israel abgefeuert

Tel Aviv. In der Nacht zum Montag ist nach israelischen Angaben eine Rakete vom Libanon aus in Richtung israelisches Territorium abgefeuert worden. Die israelische Armee erklärte, dass ihre Artillerie als Vergeltungsmaßnahme »in Richtung des Abschusspunktes« gefeuert habe. Die Rakete sei auf offenem Gelände in der Nähe des Kibbuz Matzuva im Norden Israels eingeschlagen. Über Opfer machte die Armee keine Angaben. (AFP/jW)