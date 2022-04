90 Flüchtlinge vor libyscher Küste gerettet

Rom. Einen Tag nach der Rettung von 70 Bootsflüchtlingen im Mittelmeer hat die »Ocean Viking« mehr als 90 weitere Menschen in Seenot an Bord geholt. Bei dem Einsatz in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens habe sich erneut ein Schiff der sogenannten libyschen Küstenwache genähert, teilte die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Montag auf Twitter mit. Unter den Geretteten waren den Angaben zufolge fast 50 unbegleitete Minderjährige und ein ungefähr ein Jahr altes Baby. (dpa/jW)