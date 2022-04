Proteste in Frankreich wegen Ausgangs der Wahl

Paris. In Frankreich hat es wegen des Ausgangs der Präsidentschaftswahl am Sonntag abend in mehreren Städten Proteste gegeben. In Lyon kam es zu Zusammenstößen zwischen linken Gruppen, »Gelbwesten«-Demonstranten und der Polizei, wie der Sender BFM TV berichtete. Auch in Paris kamen Demonstranten abends an mehreren Plätzen zusammen, die sowohl gegen Emmanuel Macron als auch Marine Le Pen protestierten. Im westfranzösischen Rennes, wo es bereits nach der ersten Wahlrunde zu Demos linker Gruppen gekommen war, verbot die Präfektur eine Demonstration am Sonntag abend. (dpa/jW)